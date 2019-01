14-letni Žan na stopničkah v ZDA

14-letni Maj Voršič, učenec OŠ Bojana Ilicha in tekmovalec smučarskega kluba ASK Branik Maribor, je včeraj dosegel velik uspeh s tretjim mestom v veleslalomu na mednarodnih zimskih otroških igrah v Lake Placidu v ZDA. Na tekmovanju merijo moči otroci v starosti od 12 do 15 let.