Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

19-letni Slovenec dosegel svoj prvenec v hokejski ligi prvakov

Praga, 19. 11. 2025 17.36 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

Slovenski hokejist Nik Christian Petrovič navdušuje pri švicarskem Zugu. Na povratni tekmi osmine finala lige prvakov je ob porazu Zuga (2:3) na gostovanju pri praški Sparti dosegel svoj prvenec.

Poraz Zuga z 2:3 v Pragi proti Sparti za Švicarje ni bil usoden – zahvaljujoč visokemu zmagoslavju s 6:0 s prve tekme osmine finala. Povratni dvoboj je bil za švicarsko ekipo zgolj formalnost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V 54. minuti je Nik Christian Petrovič zadel za končnih 2:3 in dosegel svoj prvi gol za člansko ekipo Zuga. 19-letni Slovenec sicer igra v mladinskem programu Zuga, švicarsko licenco bo dobil šele prihodnjo sezono, v ligi prvakov pa lahko nastopa, ker v tem tekmovanju omejitve glede tujcev ne veljajo.

Zug v četrtfinalu čaka dolgo potovanje na Finsko, kjer se bodo pomerili z ekipo Rauman Lukko.

hokej Nik Christian Petrovič
Naslednji članek

Toronto in San Jose do zmage v podaljšku, hat-trick Guentzla

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363