19-letni Slovenec dosegel svoj prvenec v hokejski ligi prvakov

Poraz Zuga z 2:3 v Pragi proti Sparti za Švicarje ni bil usoden – zahvaljujoč visokemu zmagoslavju s 6:0 s prve tekme osmine finala. Povratni dvoboj je bil za švicarsko ekipo zgolj formalnost.

V 54. minuti je Nik Christian Petrovič zadel za končnih 2:3 in dosegel svoj prvi gol za člansko ekipo Zuga. 19-letni Slovenec sicer igra v mladinskem programu Zuga, švicarsko licenco bo dobil šele prihodnjo sezono, v ligi prvakov pa lahko nastopa, ker v tem tekmovanju omejitve glede tujcev ne veljajo.

Zug v četrtfinalu čaka dolgo potovanje na Finsko, kjer se bodo pomerili z ekipo Rauman Lukko.