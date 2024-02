34 let po prvi uvrstitvi Noriaki Kasai spet med dobitniki točk

Izjemen podatek je, da mu je to uspelo dolgih 34 let po tem, ko se je v sezoni 1989/1990 prvič uvrstil med dobitnike točk. Pri 51 letih je postal daleč najstarejši dobitnik točk v svetovnem pokalu in prvi, ki mu je to uspelo po dopolnjenem abrahamu.

Kasai še vedno drži rekord kot edini, ki je nastopil na osmih različnih zimskih olimpijskih igrah (med letoma 1992 in 2018). V Sočiju je leta 2014 postal najstarejši dobitnik olimpijske medalje, na veliki skakalnici je osvojil srebro, na ekipni tekmi pa bron. Star je bil 41 let in 254 dni. Je tudi najstarejši zmagovalec tekme za svetovni pokal (42 let, 5 mesecev) in najstarejši, ki je stal na stopničkah (44 let, 9 mesecev).

*17. februar, Sapporo, izidi:

1. Stefan Kraft (Avt) 263,0 točk (129/139 m)

2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 252,6 (128,5/138,5)

3. Andreas Wellinger (Nem) 256,9 (127,5/134)

4. Manuel Fettner (Avt) 254,6 (127/135)

5. Daniel Tschofenig (Avt) 250,1 (129,5/129,5)

6. Jan Hörl (Avt) 243,2 (121,5/133)

...

9. Peter Prevc (Slo) 231,1 (129,5/122,5)

19. Domen Prevc (Slo) 211,8 (118,5/122)

23. Lovro Kos (Slo) 206,5 (116/120,5)

- nista se uvrstil v finale:

31. Timi Zajc (Slo) 88,6 (117)

50. Žak Mogel (Slo) 36,1 (89)