59. Zlata lisica bo v Kranjski Gori, 60. se bodo potrudili organizirati v Mariboru

"Tisto, kar je najbolj pomembno, je to, da smo tudi v naslednji sezoni uspelih v Sloveniji ohraniti ženski tekmi za svetovni pokal. Govorimo o dveh veleslalomih. Najbolj sigurna rešitev za izvedbo takšne tekme je bila lokacija Kranjske Gore. Terminsko nam tekma zelo ustreza, saj je dovolj hladno. Takoj po novem letu pa običajno veliki centri nočejo gostiti tekem za svetovni pokal, saj so turistične kapacitete polne, nam pa bi bila lahko to prednost tudi v bodoče. Ko smo uspeli zadržati tekmo v Sloveniji, je bilo takoj postavljeno vprašanje organizacije. Sam sem se vedno spogledoval, da organizacijo ponudimo smučarskemu klubu Branik in OK Zlata lisica. Preprosto zato, ker se je tako OK Zlata Lisica, kot tudi občina Maribora zavezala pri SZS, da se razmere na Pohorju uredijo, da bodo lahko v bodoče znova kandidirali za tekme. Dela so stekla in nameni so resni. S tem, ko organizacijo zaupamo organizacijo njim, s tem ohranjamo ekipo v kondiciji in z dodatnimi izkušnjami. Obenem pa je to tudi spodbuda za njih, da ne bi zastali." je na novinarski konferenci o organizaciji tekme za svetovni pokal za ženske povedal SZS-jev predsednik.

"Najlepša hvala predsedniku SZS, da smo uspeli zadržati dve tekmi svetovnega pokala za ženske v Sloveniji. Veliko je bilo narejenega takoj po koncu letošnje Zlate lisice, ki je bila v Kranjski Gori. Takoj so stekla pogajanja in vse ostalo. To je v zelo velikem interesu ne samo Slovenije ampak tudi ASK Branika in Maribora. Kot je bilo povedano, bomo prihodnje leto ponovno tekmo organizirali v Kranjski Gori, v Mariboru pa so stekla dela za pripravo rezervne proge B. Torej zgornje proge, ki jo je lažje zasnežiti in je na višji nadmorski višini. Računamo, da bomo lahko že za organizacijo tekem 2024 lahko kandidirali v Mariboru. Izjemno me veseli tudi to, da se, kljub temu, da smo najprej izpadli iz koledarja organizacij tekem, tradicija Zlate lisice ne prekinja. Torej 59. Zlata lisica bo v Kranjski Gori, seveda pa upamo v to, da bo 60. potem tradicionalna v Mariboru in takšna, kot mora biti. V organizacijskem komiteju bomo sedaj, ko smo dorekli vse protokole, sprožili vse potrebno, da bomo upravičili zaupanje SZS pri organizaciji tekme. Verjamem, da bo to en tak dogodek, kot ga v ženskem svetovnem pokalu še ni bilo. Naredili bomo vse, da bomo povezali tudi Maribor v Kranjski Gori. Z deli smo že začeli. Pričeli smo z osnovnimi pripravami, čez poletje bomo delali na polno in nato stopnjevali, da bo vse pripravljeno, ko bodo tekme na sporedu." je predstavnikom medijev svoj pogled na bodoči dve Zlati lisici predstavil Lednik.