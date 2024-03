Pokala Vitranc ne bo: po veleslalomu odpovedan tudi slalom

Fis je že v sredo skupaj z organizatorji Pokala Vitranc sprejela odločitev, da nedeljskega veleslalom ne bo, temveč bo na sporedu le slalom v soboto. Tekmovalna proga je glede na včerajšnje razmere še dovoljevala izvedbo slalomske tekme, konstanten dež včeraj popoldan in preko noči ter v današnjem dopoldnevu pa je na progi pustil prevelike posledice, da bi jo lahko pripravili za tekmovalno smučanje, zato so se odgovorni možje pri Fis-u odločili odpovedati tudi sobotno slalomsko tekmo za svetovni pokal.

"Toplo vreme in predvsem deževje sta ne le stopila sneg, ki so ga v preteklih dneh delavci predvsem strojno razporedili po progi, temveč je toplejša zemlja začela topiti sneg tudi s spodnje strani. V tovrstnih pogojih žal ni sredstva, s katerim bi se dalo obdržati debelino in trdoto snežne odeje, ki bi omogočala izvedbo tekmovanja na ravni svetovnega pokala," so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji Pokala Vitranc.

Predsednik organizacijskega komiteja Gregor Benedik pa je dodal: "Vreme letos Pokalu Vitranc ni bilo naklonjeno. Potem, ko je včeraj vse kazalo na izvedbo slalomske tekme, je dež preko noči in danes dopoldan odplavil dobršni del snežne odeje ter zmehčal snežno odejo do te mere, da je ne bi mogli pripravit za varno smučanje tekmovalcev. Mi smo vložili maksimalen trud, da bi tekmo obdržali, vendar je bila narava letos, po 23 letih, mnogo močnejša od nas. Kupci vstopnic bodo seveda dobili vrnjen denar pri prodajalcu, kjer so vstopnice kupili. Ne preostane nam nič drugega, kot da vas vse povabimo na 64. Pokal Vitranc naslednje leto."