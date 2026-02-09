Afera norveški dresi: 'Le Slovenci so bili vedno prijazni do nas'

Tekma smučarskih skakalcev na srednji skakalnici v Predazzu se bo začela danes ob 19. uri. Sigurd Söberg je v pogovoru za danski časnik Dagbladet priznal, da je med njihovimi tekmovalci čutiti nekaj nemira. "Počutijo se izobčene," je povedal.

Norveška ekipa je bila po odkritju goljufanja z dresi na svetovnem prvenstvu v Trondheimu marca 2025 do konca sezone suspendirana, celoten trenerski štab Norvežanov pa je bil od takrat zamenjan. Söberg je opisal, kako težko je bilo obdobje po tem: "Slovenci so bili vedno prijazni. Ljudje iz drugih narodov? Sploh nas niso pogledali. Popolnoma so ignorirali našo prisotnost."