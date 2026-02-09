Naslovnica
Zimski športi

Afera norveški dresi: 'Le Slovenci so bili vedno prijazni do nas'

Predazzo, 09. 02. 2026 14.25 pred 2 urama 1 min branja 4

Avtor:
STA
Sigurd Söberg

Afera z dresi norveških skakalcev z lanskega svetovnega prvenstva še ni pozabljena. Norveški smučarski skakalci se počutijo izobčene, je pred današnjo tekmo na olimpijskih igrah v Italiji povedal eden od njihovih trenerjev Sigurd Söberg. Spomnil se je tudi na dogajanje izpred leta dni in dejal, da so bili le Slovenci prijazni do njih.

Preberi še Norveška smučarska zveza odpustila trojico zaradi prirejanja dresov

Tekma smučarskih skakalcev na srednji skakalnici v Predazzu se bo začela danes ob 19. uri. Sigurd Söberg je v pogovoru za danski časnik Dagbladet priznal, da je med njihovimi tekmovalci čutiti nekaj nemira. "Počutijo se izobčene," je povedal.

Norveška ekipa je bila po odkritju goljufanja z dresi na svetovnem prvenstvu v Trondheimu marca 2025 do konca sezone suspendirana, celoten trenerski štab Norvežanov pa je bil od takrat zamenjan. Söberg je opisal, kako težko je bilo obdobje po tem: "Slovenci so bili vedno prijazni. Ljudje iz drugih narodov? Sploh nas niso pogledali. Popolnoma so ignorirali našo prisotnost."

Jan-Erik Aalbu
Jan-Erik Aalbu
FOTO: Profimedia

Dodal je, da so se predvsem Nemci veliko pojavljali v medijih in menili, da je bila kazen za Skandinavce preblaga. Zdaj naj bi se razmere počasi umirile. Söberg je povedal: "Vzdušje med trenerji in športniki iz različnih držav je zdaj veliko boljše. Na začetku sezone nas veliko ljudi ni niti pozdravilo. Z nikomer se ni bilo mogoče pogovarjati, razen z Norvežani."

Športni direktor norveških skakalcev Jan-Erik Aalbu je zagotovil, da bodo na olimpijskih igrah spoštovali pravila. "Lahko zagotovim, da nismo posegali v noben smučarski dres. Ne morem zagotoviti, da ne bo nobenih diskvalifikacij. Lahko pa zagotovim, da namerno ne kršimo pravil," je dejal.

smučarski skoki norveška afera dresi slovenija

