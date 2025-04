Afera norveških dresov: Pravila ostajajo enaka, spreminjajo se merilni postopki

Lahko pa se zgodi, da bo do sprememb prišlo v prihodnji sezoni, v poolimpijski zimi. "Že lani smo se dogovorili, da se pravila do olimpijske sezone po velikih spremembah v zadnjih letih ne bodo spreminjala. Vse te spremembe je potem tudi težko sproti kontrolirati, sploh, če imaš tam spodaj le enega nadzornika," je še pojasnil vodja panoge pri Smučarski zvezi Slovenije.

"Kar se bo spremenilo že v olimpijski sezoni, so protokoli meritev. Ti se bodo brez dvoma spremenili, ne bodo pa se spreminjala pravila in to je v tem trenutku za nas najbolj pomembno," je uvodoma za STA dejal Gorazd Pogorelčnik .

"Nemogoče je vse preveriti. Nadzornik lahko na tekmo preveri pet ali šest skakalcev, ponavadi so trije ali štirje dresi v redu, eden ali dva pa sta na meji ali pa čez, in jih potem diskvalificirajo. Ampak na vrhu kvalifikacij je 60, 65 skakalcev, niti 10 odstotkov jih ne preverijo. Tudi če bi hoteli preveriti vse, se jim ne bi izšlo, ker ena meritev dresa traja vsaj 10 minut, da ne govorim, da je treba preveriti še ostalo opremo," je dodal.

Vendar je povedal, da so pri Fisu izrazili željo po izboljšavah, čeprav več nadzornikov za seboj potegne tudi večje stroške. "O tem, kdo bo to financiral, za zdaj na sestanku ni bilo govora," je bil odkrit Pogorelčnik. "Stroški so zagotovo večji, bojim pa se, da ne samo na strani Fisa, ampak tudi na strani panožnih zvez. Sploh, če bo šlo v smer, da bomo morali na vse tekme priti že en dan prej, da bodo lahko kontrolorji Fisa preverili vse skakalce in jih premerili skupaj z dresi. Tako se potem res zmanjšajo možnosti za manipulacije med samimi tekmami."

Kot je dodal, so vsi na sestanku podprli predlog Fisa, da se dresi pred tekmovanji pobirajo, da se jih po tekmovanjih vrne in da Fis skrbi zanje. V sezoni naj bi bilo tudi manjše število dresov, če jih je bilo letos 10, bosta drugo sezono najverjetneje dva v prvi periodi svetovnega pokala, pa potem vsako periodo samo še po en.

"Tekmovalcem bodo naredili že predmeritve, kar pomeni, da se potem na samem tekmovanju ne bodo toliko ukvarjali z dresom. Zdaj so bili dresi čipirani, če so imeli ustrezen kroj, prepustnost. Po novem bodo preverili tudi vsakega tekmovalca posebej in če bo dres ustrezal tudi tekmovalčevim dimenzijam, potem bo čipiran, sicer pa ne. S tem bodo imeli nadzorniki manj dela za vsa nadaljnja tekmovanja," je še pojasnil.

Dodal je, da je bil sestanek prvenstveno namenjen predlogom, teh je bilo veliko, zdaj pa imajo naslednjih 14 dni do srečanja v Pragi čas za razmislek, katerega od teh podpreti.

"Tudi naš predlog je padel na plodna tla, da bi bil na vsaki tekmi v sobi za kontrolo eden od predstavnikov posamezne reprezentance, saj je v zadnjem delu sezone po aferi prišlo tudi do nezaupanja do kontrolorjev Fisa. Naš predlog je bil, da bi bil vsak tekmovalni konec tedna na preverjanju po eden od vsake reprezentance, kar pomeni, da bi v sezoni vsi prišli na vrsto. S tem bi se po naše izboljšala tudi transparentnost," je povedal Pogorelčnik in dodal, da direktor tekmovanja Sandro Pertile ni bil v ospredju sestanka, da je besedo namenil predstavnikom posameznih reprezentanc.