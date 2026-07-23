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Afera 'Pavlek' se nadaljuje: nova odmevna aretacija v hrvaškem športu

Zagreb, 23. 07. 2026 10.46 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Lu.M STA
Damir Šegota

V Zagrebu danes poteka nova akcija v preiskavi ene največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa. Po neuradnih informacijah so aretirali direktorja pri Hrvaškem olimpijskem komiteju (HOO) Damirja Šegoto in njegovo ženo, medtem ko preiskave potekajo tudi pri generalnem sekretarju HOO Siniši Krajaču, poročajo hrvaški mediji.

Vedran Pavlek
Vedran Pavlek
FOTO: Profimedia

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je danes sporočil, da policija na območju Zagreba izvaja aretacije in nujna preiskovalna dejanja zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj.

Po informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, so aretirali direktorja olimpijskega programa pri HOO Damirja Šegoto in njegovo ženo. Šegoto naj bi sumili prejemanja podkupnine, ženo pa pranja denarja. Po poročanju net.hr, naj bi zakonca kapital uporabljala za nakup investicijskega zlata. Hrvaški portal poroča še, da naj bi zloglasni Vedran Pavlek, ki je prvoosumljeni v eni največjih športnih afer na prostorih nekdanje skupne države, Šegoti v obdobju dobrega desetletja nakazal okoli 160 tisoč evrov, članu njegove družine pa je financiral študij.

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Hkrati poteka tudi hišna preiskava prostorov, ki jih uporablja Krajač, vendar ta domnevno ni bil aretiran. Aretacije so sledile dan po tem, ko so mediji poročali, da je nekdanji generalni sekretar Hrvaške smučarske zveze (HSS) Damir Raos dopolnil svoj zagovor v aferi, v kateri je prvoosumljeni nekdanji direktor alpskih reprezentanc pri HSS Vedran Pavlek.

Preiskava se nanaša na sum nezakonitih izplačil v skupni vrednosti kar 30 milijonov evrov. Gre za eno največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa. Po navedbah preiskovalcev naj bi bil Raos zadolžen za razdeljevanje denarja, ki ga je Pavlek na Hrvaško pošiljal prek tedanjega tiskovnega predstavnika HSS Nenada Erorja. Pred tem naj bi prejel seznam imen in zneskov, nato pa se z navedenimi osebami srečeval v zagrebških kavarnah, kjer naj bi jim izročal gotovino.

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Pavlek naj bi s še petimi osumljenci izčrpaval denar iz zveze na podlagi fiktivnih poslov HSS z offshore podjetji v tujini, pri čemer naj bi tretjina sredstev končala na njegovih računih v tujini. Po marčevskem razkritju afere je odstopil s položaja, v času, ko so na Hrvaškem potekale aretacije, pa je bil v tujini. Od tedaj se ni vrnil na Hrvaško, trenutno pa naj bi bil na begu v Kazahstanu.

Generalni državni tožilec Ivan Turudić je v sredo dejal, da Pavlek "izkorišča vsa pravna sredstva". "Upam, da bo izčrpal vse možnosti in postal dosegljiv hrvaškim pravosodnim organom," je dodal in poudaril, da je zoper njega razpisana mednarodna tiralica. Po razkritju večmilijonskega oškodovanja HSS je s položaja maja odstopil tudi predsednik HOO Zlatko Mateša. Čeprav ni med osumljenci, je HOO vrsto let financiral smučarsko zvezo, primer pa je odprl tudi vprašanja o nadzoru nad porabo javnega denarja v športu.

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KOMENTARJI2

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GetBack
23. 07. 2026 11.44
Pri nas se to ne more zgoditi. Olimpijski komite, Smučarsko zvezo, Nogometno zvezo in podobno vodijo naši zaupanja vredni kadri bivše Udbe ...
Odgovori
+1
1 0
poper00
23. 07. 2026 11.51
Vsi ti kadri so v sds načelu z najbolj prizadevnim politkomisarjem ki je ovadil veliko ljudi.
Odgovori
0 0
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