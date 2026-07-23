Afera 'Pavlek' se nadaljuje: nova odmevna aretacija v hrvaškem športu

Vedran Pavlek FOTO: Profimedia

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je danes sporočil, da policija na območju Zagreba izvaja aretacije in nujna preiskovalna dejanja zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj. Po informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, so aretirali direktorja olimpijskega programa pri HOO Damirja Šegoto in njegovo ženo. Šegoto naj bi sumili prejemanja podkupnine, ženo pa pranja denarja. Po poročanju net.hr, naj bi zakonca kapital uporabljala za nakup investicijskega zlata. Hrvaški portal poroča še, da naj bi zloglasni Vedran Pavlek, ki je prvoosumljeni v eni največjih športnih afer na prostorih nekdanje skupne države, Šegoti v obdobju dobrega desetletja nakazal okoli 160 tisoč evrov, članu njegove družine pa je financiral študij.

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Hkrati poteka tudi hišna preiskava prostorov, ki jih uporablja Krajač, vendar ta domnevno ni bil aretiran. Aretacije so sledile dan po tem, ko so mediji poročali, da je nekdanji generalni sekretar Hrvaške smučarske zveze (HSS) Damir Raos dopolnil svoj zagovor v aferi, v kateri je prvoosumljeni nekdanji direktor alpskih reprezentanc pri HSS Vedran Pavlek. Preiskava se nanaša na sum nezakonitih izplačil v skupni vrednosti kar 30 milijonov evrov. Gre za eno največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa. Po navedbah preiskovalcev naj bi bil Raos zadolžen za razdeljevanje denarja, ki ga je Pavlek na Hrvaško pošiljal prek tedanjega tiskovnega predstavnika HSS Nenada Erorja. Pred tem naj bi prejel seznam imen in zneskov, nato pa se z navedenimi osebami srečeval v zagrebških kavarnah, kjer naj bi jim izročal gotovino.