Afera z dresi: Lindvik in Forfang pred komisijo, ostali oproščeni

Zaradi škandala s prirejanjem dresov na svetovnem prvenstvu v Trondheimu je Mednarodna smučarska zveza (Fis) kaznovala norveška skakalca Mariusa Lindvika in Johanna Andreja Forfanga ter tri športne delavce. Omenjeni so kršili etični kodeks in pravila Fisa o preprečevanju manipulacije tekmovanj, je pokazala večmesečna preiskava.

Pet mesecev po aferi s prirejanjem dresov norveške reprezentance na domačem SP so znani izsledki preiskave, ki jo je za Fis opravilo zunanje podjetje. To je v petih mesecih zaslišalo 38 prič in preučilo dokaze. Fis namerava poleg obeh skakalcev kaznovati tudi zdaj že odpuščenega glavnega trenerja Magnusa Breviga, njegovega pomočnika Thomasa Lobbna in serviserja Adriana Liveltena za skupno 18 mesecev ter jim zaračunati sodne stroške. O dokončni sankciji bo odločal etični odbor Fisa, so sporočili iz krovne mednarodne zveze. Preostali skakalci Robin Pedersen in zdaj že upokojeni Robert Johansson ter Kristoffer Eriksen Sundal so oproščeni vseh obtožb, so potrdili pri Fisu.

Marius Lindvik FOTO: Profimedia icon-expand

Norveška televizija NRK je že pred tem poročala, da bodo pri Fisu suspendirali Mariusa Lindvika, ki je v nedeljo slavil zmago na poletni veliki nagradi v Courchevelu, in Johanna Andreja Forfanga, z obema skakalcema pa želijo pri krovni mednarodni zvezi opraviti dodatna zaslišanja. Novico je za NRK potrdil pravni oddelek norveške zveze sindikatov (LO), ki med preiskavo nudi pomoč norveškim smučarskim skakalcem. "Zaključek preiskave podjetja Quest je jasen. Ni našlo nobenih dokazov, da bi naše stranke vedele za manipulacijo in kršenje predpisov," so v sporočilu za javnost zapisali pri LO. Quest je neodvisno londonsko podjetje, ki je prevzelo preiskavo po škandalu na SP. Upravni odbor Fisa naj bi po podatkih LO skakalcema naložil trimesečno kazen, zmanjšano za čas suspenza, in globo v višini 2000 švicarskih frankov.