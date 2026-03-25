Aicher in Shiffrin do konca v boju za veliki kristalni globus

Le če Emma Aicher zmaga na tekmi na Norveškem, kar ji v veleslalomu še nikoli ni uspelo, in Mikaela Shiffrin ne bo končala med najboljših 15, torej dobitnicami točk, si bo nosilka dveh olimpijskih medalj iz Cortine d'Ampezzo zagotovila končno zmagoslavje v svetovnem pokalu. Aicher je prvo vožnjo končala kot tretja z zaostankom 26 stotink sekunde. Najboljša na prvi postavitvi je bila Kanadčanka Valerie Grenier, ki je za zgolj dve stotinki sekunde Švedinjo Saro Hector potisnila na drugo mesto.

Edine nemške zmagovalke v skupnem seštevku svetovnega pokala doslej so bile Maria Höfl-Riesch (2010/11), Katja Seizinger (1995/96 in 1997/98) in Rosi Mittermaier (1975/76). Shiffrin si je pred finalno tekmo sezone v boju za šesti veliki kristalni globus zagotovila 85 točk prednosti.