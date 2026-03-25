Zgodba se razvija

Aicher in Shiffrin do konca v boju za veliki kristalni globus

Hafjell, 25. 03. 2026 10.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Emma Aicher

Nemška smučarka Emma Aicher je ohranila svoje šibke upe na osvojitev naslova v skupnem seštevku svetovnega pokala alpskih smučark. Po prvi vožnji zadnje ženske tekme v sezoni, veleslaloma v Hafjellu, je 22-letnica na tretjem mestu. Njena tekmica v boju za veliki kristalni globus Američanka Mikaela Shiffrin je 17.

Le če Emma Aicher zmaga na tekmi na Norveškem, kar ji v veleslalomu še nikoli ni uspelo, in Mikaela Shiffrin ne bo končala med najboljših 15, torej dobitnicami točk, si bo nosilka dveh olimpijskih medalj iz Cortine d'Ampezzo zagotovila končno zmagoslavje v svetovnem pokalu. Aicher je prvo vožnjo končala kot tretja z zaostankom 26 stotink sekunde. Najboljša na prvi postavitvi je bila Kanadčanka Valerie Grenier, ki je za zgolj dve stotinki sekunde Švedinjo Saro Hector potisnila na drugo mesto.

Edine nemške zmagovalke v skupnem seštevku svetovnega pokala doslej so bile Maria Höfl-Riesch (2010/11), Katja Seizinger (1995/96 in 1997/98) in Rosi Mittermaier (1975/76). Shiffrin si je pred finalno tekmo sezone v boju za šesti veliki kristalni globus zagotovila 85 točk prednosti.

Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin
FOTO: Profimedia

V zgodovini svetovnega pokala v alpskem smučanju je le Avstrijka Annemarie Moser-Pröll šestkrat osvojila skupni naslov (1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979). Nobena od Slovenk si ni zagotovila finalnih tekem v tehničnih disciplinah. V seštevku veleslaloma je bila Ana Bucik Jogan 41., Neja Dvornik pa 56.

hafjell veleslalom emma aicher mikaela shiffrin veliki kristalni globus

Grozovit padec v Planici: predtekmovalec odpeljan v bolnišnico

bibaleze
Portal
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Tega o dojenčkih, rojenih spomladi, niste vedeli
Tega o dojenčkih, rojenih spomladi, niste vedeli
Ime, ki ga je za svojo hčerko izbral znan hrvaški pevec
Ime, ki ga je za svojo hčerko izbral znan hrvaški pevec
Mama šestih otrok: največja sreča je v teh majhnih trenutkih
Mama šestih otrok: največja sreča je v teh majhnih trenutkih
zadovoljna
Portal
Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Materinski dan 2026: Kako letos praznovati na poseben način?
Materinski dan 2026: Kako letos praznovati na poseben način?
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
vizita
Portal
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Je mleko namenjeno le otrokom?
Je mleko namenjeno le otrokom?
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
cekin
Portal
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
moskisvet
Portal
Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
dominvrt
Portal
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
okusno
Portal
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
