Aktualni prvaki le še zmago oddaljeni od finala lige NHL

Po prvi tretjini brez zadetkov so domači povedli v 31. minuti, ko je v polno zadel Ryan Lindgren , kar pa je bil tudi zadnji gol domačih. Mihail Sergačev je konec tretjine zadel za izenačenje. Dišalo je že po podaljšku, ko je Ondrej Palat minuto in 50 sekund pred koncem zadel za vodstvo 2:1, pri zadetku je s podajo pomagal Sargačev. Končni izid pa je ob asistenci Nikite Kučerova postavil Brandon Hagel 59 sekund pred koncem.

Rangersi so v kultnem Madison Square Gardnu v New Yorku dobili obe uvodni tekmi, a v nadaljevanju niso bili kos Floridčanom, ki so vpisali tri zmage po vrsti.

Floridske strele so tako le še eno zmago oddaljene od uvrstitve v že tretji zaporedni veliki finale lige NHL.

New York, ki je doma dosegel osem zaporednih zmag, tokrat ni imel možnosti. Igor Šesterkin se je za domače izkazal s 24 obrambami, a je popustil ravno v izdihljajih tekme.

"Bili smo zgolj potrpežljivi," je dejal kapetan iz zaliva Tampa Bay Steven Stamkos. "Vedeli smo, da bo v tej dvorani to kar precejšen izziv. Vedeli smo, da bo to tekma z malo zadetki. Nadaljevali smo s svojim načrtom igre in bili nagrajeni."

"Nismo še dobili te serije, gre zgolj za to, da vodimo s 3:2," je emocije skušal pomiriti trener Tampe Jon Cooper. "Rangerji so že dokazali, da lahko to vodstvo izničijo. Skušali bomo ostati osredotočeni s široko odprtimi očmi. Vemo, da se to lahko zgodi. Bomo videli, kako bo šlo."

"Vsekakor zelo boli," je razočaranje domače zasedbe še najbolj strnil branilec rendžerjev Jacob Trouba. "Smo tesno izgubili, tekma bi se lahko obrnila tudi v našo korist. Mislim, da je zaradi tega še bolj frustrirajoče."

* Izid, končnica, konferenčni finale:

- vzhodna konferenca:

New York Rangers - Tampa Bay Lightning 1:3

- Tampa Bay vodi s 3:2 v zmagah.

* Opomba: Ekipi igrata na štiri zmage.