Alan Kildow: Stara je 41 let, to je konec kariere

Lindsey Vonn se je v uvodnem odzivu po nedeljskem hudem padcu na olimpijskem smuku dotaknila številnih stvari in med drugim novim rodovom športnikov in športnic položila na srce in dušo, naj ne nehajo sanjati in naj jih tako med kariero kot v življenju sploh vodijo pogumne odločitve.
Oče ameriške smučarke Alan Kildow se je v minulih dneh v medijih večkrat dotaknil hčerkine nesreče in po njenem današnjem prvem odzivu po dveh operacijah v pogovoru za The Associated Press dodal: "Lindsey je stara 41 let. Če vprašate mene, je to dokončno slovo od aktivne kariere. Ona je neustrašna oseba, ki se zna spoprijemati z občutljivimi poškodbami. Fizična bolečina ji ni tuja, je v dobrih rokah, saj ji je vodstvo ameriške smučarske reprezentance zagotovilo vrhunsko zdravniško obravnavo."
