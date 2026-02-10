Naslovnica
Alan Kildow: Stara je 41 let, to je konec kariere

Cortina d'Ampezzo, 10. 02. 2026

Avtor:
A.V.
Alan Kildow in Lindsey Vonn

O hudem padcu in posledični novi težki poškodbi Lindsey Vonn je bilo vse od nesrečnega nedeljskega smuka za Američanko na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo prelitega že veliko črnila. A po prvem odzivu 41-letnice na družbenih omrežjih, potem ko je prestala že dve operaciji na zlomljeni nogi, se je na kratko (znova) oglasil še njen oče Alan Kildow, ki upa, da je njegova hči z zadnjo nesrečo naposled zaključila bogato športno pot.

Lindsey Vonn se je v uvodnem odzivu po nedeljskem hudem padcu na olimpijskem smuku dotaknila številnih stvari in med drugim novim rodovom športnikov in športnic položila na srce in dušo, naj ne nehajo sanjati in naj jih tako med kariero kot v življenju sploh vodijo pogumne odločitve.

Lindsey Vonn je po besedah njenega očeta Alana Kildowa po zadnjem hudem padcu in poškodbi noge zaključila športno pot.
FOTO: AP
FOTO: AP

Oče ameriške smučarke Alan Kildow se je v minulih dneh v medijih večkrat dotaknil hčerkine nesreče in po njenem današnjem prvem odzivu po dveh operacijah v pogovoru za The Associated Press dodal: "Lindsey je stara 41 let. Če vprašate mene, je to dokončno slovo od aktivne kariere. Ona je neustrašna oseba, ki se zna spoprijemati z občutljivimi poškodbami. Fizična bolečina ji ni tuja, je v dobrih rokah, saj ji je vodstvo ameriške smučarske reprezentance zagotovilo vrhunsko zdravniško obravnavo." 

