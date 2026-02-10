Alan Kildow: Stara je 41 let, to je konec kariere

O hudem padcu in posledični novi težki poškodbi Lindsey Vonn je bilo vse od nesrečnega nedeljskega smuka za Američanko na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo prelitega že veliko črnila. A po prvem odzivu 41-letnice na družbenih omrežjih, potem ko je prestala že dve operaciji na zlomljeni nogi, se je na kratko (znova) oglasil še njen oče Alan Kildow, ki upa, da je njegova hči z zadnjo nesrečo naposled zaključila bogato športno pot.