Drugo mesto je osvojila Švedinja Sara Hector , vodilna po prvi vožnji, ki je za zmagovalko zaostala 27 stotink sekunde, tretja pa je bila njena rojakinja Anna Swenn-Larsson (+0,30). Nastopile so tri Slovenke. Nika Tomšič je bila po prvi vožnji 20., v finalu pa je po napaki odstopila. Andreja Slokar se ni uvrstila v drugo vožnjo.

Colturi je slavila prvo zmago s časom 1:45,47, v slalomskem seštevku pa ima po dveh tekmah 180 točk. Druga je Nemka Emma Aicher s 132 točkami, tretja pa Swenn-Larsson s 105. Dvornik je v slalomskem seštevku s 27 točkami na 18. mestu, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa je 25. z 28 točkami. Colturi vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala, v katerem ima 260 točk. Aicher je druga s 192, Hector pa tretja s 150 točkami.