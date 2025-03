Brezavšček: Gverilski način ne bo deloval večno, zdaj je na vrsti smučarska zveza

Miha Hrobat je četrti smukač v skupnem seštevku svetovnega pokala. Pred njim so trije Švicarji, Marco Odermatt , Franjo von Allmen in Alexis Monney , do katerega ima kranjski blisk sedem točk zaostanka. Do konca sezone je na sporedu le še en smuk na finalu v ZDA.

"Zdaj mislim, da je stvar na Smučarski zvezi Slovenije, da začne razmišljati bolj dolgoročno. Seveda že razmišljam o prihodnji sezoni, vem, kaj nam manjka, kaj izboljšati, česa je bilo premalo in česa preveč, a za to bo čas v naslednjih tednih in mesecih," je še povedal Brezavšček.

"Če bomo hoteli ohraniti to raven rezultatov, bomo morali skočiti na hitri vlak tehnološkega razvoja, saj je vsem jasno, da materiali v teh časih prinašajo ali odnašajo stotinke sekunde, ki odločajo o najvišjih mestih. Švicarji so v tem pogledu razred zase, Avstrijci imajo podobne pogoje, a nimajo rezultatov, mi pa delujemo na bolj gverilski način. Veliko opazujemo, se pogovarjamo, razmišljamo, skratka delujemo bolj po zdravi kmečki logiki," je dodal.

Aleš Brezavšček je uvodoma dejal, da so rezultati res nad pričakovanji. "Imamo tri mesta v superveleslalomu, štiri v smuku, počasi bomo potrebovali nove tekmovalce, ne novih kvot. Fantje so res dobri, kaj bi šele bilo, če bi imeli take pogoje kot na primer Švicarji ali Avstrijci," je dejal Brezavšček.

Na Smučarski zvezi Slovenije je bilo danes znova svečano. Po včerajšnjem sprejemu skakalnih junakov so danes na vrsto prišli Miha Hrobat , Nejc Naraločnik in Aleš Brezavšček . Fantje so se vrnili s tekem v Kvitfjellu, kjer je Hrobat prvič v karieri stopil na stopničke v superveleslalomu, Naraločnik pa je s sedmim mestom zabeležil izid kariere.

Za njim je daleč najboljša sezona v karieri. V prejšnjih sedmih sezonah je Hrobat skupaj osvojil 295 točk, v tej pa je že pri 440 točkah. Trenutno je 14. v skupnem seštevku zime, lani je bil na primer 80.

"Ekipa za hitre discipline je v Sloveniji že nekaj sezon najštevilčnejša. Vsi že vrsto let trdo delamo in se spodbujamo, pred to sezono pa je prišlo do nekaj pomembnih sprememb. Dobili smo nov trenerski štab, novega serviserja, meni osebno tudi material letos zelo ustreza, tako da so se stvari končno poklopile. Moj uspeh v ZDA na začetku sezone je hkrati pokazal tudi drugim fantom, da smo na pravi poti," je dejal Hrobat.

Odlični rezultati so 30-letnega Hrobata pripeljali v soj žarometov in mu občutno dvignili prepoznavnost. Zdaj je z naskokom prvo ime slovenskega smučanja. "Priznam, da moram zdaj na tekmah podpisati kak avtogram več in opraviti več medijskih in drugih obveznosti. A to mi povsem godi. Prijeten je občutek, ko po toliko letih trdega dela prideš do uspehov. Dvignila se mi je tudi samozavest. Vseeno pa je še vedno najlepše, ko pridem domov k partnerki in svojima otrokoma," je dodal Hrobat.

V Kvitfjellu je blestel tudi 26-letni Nejc Naraločnik. V petek je dosegel rezultat kariere z 19. mestom, naslednji dan pa je tega izboljšal kar s sedmim mestom.

"Beaver Creek in drugo mesto Hrobata je bil prvi pokazatelj, da delamo prave stvari. Po svetovnem prvenstvu sem se posvetil psihološki pripravi, nekaj malega tudi materialu, opravil sem kak trening več in takoj je prišel rezultat kariere. Izjemno sem ga vesel in komaj čakam naslednjo sezono," je na novinarski konferenci povedal Naraločnik.