Aleš Mušič: zeleni dres s številko 16 gre pod strop Tivolija

Dobrih 35 let "delovne" dobe je na hokejskih igriščih zbral Aleš Mušič, razen ene kratke "epizode", vse v zelenem dresu Olimpije. "Otrok" hokejskega kluba iz Tivolija je hokejsko pot začel v Olimpijini hokejski šoli, pri štirih letih, vmes pa je do danes kopica zgodb o uspehih in porazih, naslovih, soigralcih ...

Če podatki držijo, je za člansko moštvo odigral 21 sezon in z zmaji osvojil 11 zvezdic za naslov državnega prvaka. Le enkrat je danes 40-letnega Ljubljančana premamil klic tujine, ko je v sezoni 2017/2018 nosil dres najkvalitetnejšega madžarskega kolektiva v zadnjih letih, Albe iz Szekesfehervarja. Prav tekma proti madžarskemu tekmecu, ki se bo v Tivoliju v okviru lige ICEHL pomeril s SŽ Olimpijo, je primeren "okvir" za kratko slovesnost in slovo nekdanjega kapetana od tivolskih tribun in zelenega dresa (tekma je v nedeljo ob 17. uri).