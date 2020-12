Alimbekava do prve zmage v Hochfilznu, Slovenke brez točk

Biatlonska karavana svetovnega pokala se je preselila v Avstrijo, prva so se dekleta pomerila na sprinterski preizkušnji. Zmagala je Belorusinja Dzinara Alimbekava, tri Slovenke so precej zaostale in ostale brez nastopa na zasledovalni tekmi.

Zmage se je kot ena redkih s popolnim strelskim izkupičkom razveselila Belorusinja Dzinara Alimbekava, z enim zgrešenim strelom sta ji sledili Norvežanka Tiril Eckoff na drugem in Nemka Franziska Preuss na tretjem mestu. Od treh Slovenk je prva nastopila Lea Einfalt, ki je na prvem strelišču zgrešila tri strele, tudi na drugem pa ji ni uspelo pokriti vseh tarč, zgrešila je en strel, vse skupaj pa je odneslo nastop na drugem zasledovanju v tej sezoni. Z zaostankom 2:59,8 minute je zasedla končno 87. mesto. Polona Klemenčič je leže zgrešila en strel, še dva pa nato stoje, s skupnim zaostankom 2:35,3 minute pa je zasedla končno 78. mesto. Kot zadnja je nastopila Nina Zadravec, ki je na obeh strelskih postankih zgrešila po dva strela in je z zaostankom 3:50,7 minute zasedla 103. mesto. "Na današnji tekmi punce niso izkoristile res dobrih pogojev. Sicer so bile hitre na progi, solidno, na strelišču pa so zgrešile prevečkrat. Bilo je vetrovno, a ni bilo prehudo. Enostavno niso izkoristile tega vetra. Tudi ostale punce so večkrat zgrešile, z rezultati pa danes ne moremo biti zadovoljni," je po tekmi za spletno stran SZS povedala glavna trenerka naših, Andreja Mali. Dekleta se bodo jutri pomerila na štafetni preizkušnji, v nedeljo pa je na sporedu še zasledovanje.