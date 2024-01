Alja z 10 let staro sliko, Mateja Svet brez dežnika in srečna mladoporočenca

V najbolj kislem vremenu smo nepričakovano srečali najbolj nasmejane obraze. "Ne, sploh mi mi žal, da sem prišla, žal mi je le, da nisem že prej! On je prehitro končal," legendarna slovenska alpska smučarka Mateja Svet z roko očitajoče pokaže na oder, na katerem še pred nekaj trenutki premočene obiskovalce razplesaval Magnifico. Slovaki ne znajo niti besedice besedila, ampak so vseeno poskrbeli za "vlakec" pod podkorensko strmino. "Tole je bilo pred desetimi leti," Alja veselo kaže fotografijo s Tino Maze nekoč in danes, Gabi in Michal pa ponosno razkazujeta poročna prstana.

"Jaz imam tak karakter, da si ne znam predstavljati, da bi trenirala nek dvoranski šport. Saj so tudi dvorane super, vsaka stvar ima svoj čar. Ampak, da imaš to svobodo, da čutiš zrak ... ," opisuje dama, ki se je z zlatimi črkami zapisala v zgodovino slovenskega smučanja.

"Lahko je sicer res malo neugodno, ampak če niso res strašljive razmere, se da zdržati. Z dobro opremo se lahko dobro zaščitiš, uživaš zunaj. Ne znam si predstavljati, da bi bila ves čas samo noter," se je Mateja Svet razgovorila za 24ur.com, ko smo jo prestregli pod odrom, s katerega je donel Magnifico. Ni imela ne dežnika ne pelerine, ampak se je vseeno popolnoma prepustila zvokom glasbe pod milim nebom, mokrim nebom.

Kot nam je zagotovila, niti najmanj ne pogreša toplega VIP šotora, povsem se je zlila z množico, ki se je uglašeno odzivala na Magnificove ritme in verze: "Ne, sploh mi mi žal, da sem prišla, žal mi je le, da nisem že prej! On je prehitro končal," pokaže na oder, s katerega legendarni glasbenik že maha v slovo morju dežnikov pod seboj.

Marian, Patrik, Oliver in Michal niso znali Magnificovih besedil, pa vendar so poskrbeli za odlično zabavo. Oblikovali so plesni vlakec in slovenskim navijačem ponujali domačo slivovko. Zaradi slovaške smučarske junakinje Petre Vlhove so v Kranjsko Goro tokrat prišli že tretjič. Prvič na začetku leta 2020, ravno preden je epidemija covida-19 za nekaj zapečatila usodo razigranih navijaških grl na vseh tekmovanjih. Zoprn dež Sobotni veleslalom za legendarno mariborsko Zlato lisico, ki je svoj nov brlog našla v Kranjski Gori, je zaznamoval zoprn dež. Nimamo druge besede zanj. Namreč tisti nepričakovan januarski, za katerega vsi ljubitelji zime upajo, da bo zdaj zdaj prešel v sneg, a to se nikakor ne zgodi.

Vremenska napoved je bila taka, da je večina obiskovalcev letošnje Lisice pričakovala, da se bodo v Kranjski Gori dežne kaplje že v noči na soboto spremenile v snežinke. Na pogled povsem gnilo jutro pa je pokopalo vse njihove upe, čez noč ni zapadel niti centimeter snega, grde rjave zaplate zemlje so kazile zimsko idilo, sivi oblaki pa so vztrajali s svojim nadležnim mokrim tovorom. Če že kdo, so bili tega veseli zgolj organizatorji in delavci na podkorenski strmini, saj si vsekakor niso želeli pol metra novozapadlega snega, ki bi jim zasul progo, za katero so sicer v petek zatrjevali, da je odlično pripravljena na tekmovalni konec tedna. Deževni scenarij je bil sicer boljši, a pogoji na namočeni progi so bili sicer vseeno zelo zahtevni.

Nadležne kaplje pa so zdesetkale tudi obisk tekme. Ciljna arena v Podkorenu sicer sprejme 6.000 gledalcev, prišlo jih je pol manj. Še pred začetkom prve veleslalomske vožnje so jih tam pozdravile tudi legendarne lisičke, slovenske smučarke, ki so zmagale doma: poleg že omenjene Mateje Svet še Tina Maze in Nataša Bokal, Urška Hrovat, ki je bila zadržana zaradi zdravstvenih razlogov, pa se je oglasila preko videopovezave. Ena izmed tistih, ki se je res razveselila obiska kraljic slovenskega smučanja, je Alja Arih. "Poglej, dobila sem novo fotografijo," veselo priskaklja do svojega očeta Matjaža s telefonom v rokah. Pokaže današnjo fotografijo s Tino Maze, nato pa polista po galeriji slik. "Tale pa je izpred desetih let. Zato sem se danes želela spet slikati z njo," mi pravi.

V šotoru, ki so ga postavili za obiskovalce, so klopi sprva še samevale, ko pa je svojo prvo sobotno nalogo opravila glavnina tekmovalk, se je začel prostor hitro polniti. Suzana in Tara nasmejani hitita izpolnjevati naročila žejnih gostov. Kot pravita, je po grlih steklo največ kuhanega vina in piva.

"Vzdušje včasih malo pade zaradi vremena, ampak potem vedno pride kakšen zabavljač in popestri dogajanje," pripovedujeta, kako bi si sicer želeli zunaj navijati na slovenske smučarke, vendar se jima zaradi veselih navijačev zdi, kot da sta vseeno poleg.

In že se zasliši vpitje. "Tinaaa," mahata Gabi in Michal, brez katerih ne mine nobena športna prireditev v Kranjski Gori. Spoznali smo ju na lanski Zlati lisici, ko sta skupaj z rojaki pod lipo v Podkorenu kuhala golaž, nanju smo naleteli tudi v Planici. Sicer sta Slovaka, ki pa že skoraj desetletje živita na Dovjem in svoje rojake redno vabita na obisk v Slovenijo. "Poglej, kaj je novega," ponosno pokažeta svetlikajoča se obročka na prstu.

