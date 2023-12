Alpinci brez nedeljskih tekem

Tekmovalni spored svetovnega pokala v alpskem smučanju še naprej kroji neugodno vreme. Organizatorji iz vrst Mednarodne smučarske zveze (Fis) in lokalnega kluba so zaradi sneženja in dežja odpovedali za danes načrtovani moški slalom za točkovanje svetovnega pokala v Val d'Iseru v Franciji. " Zaradi trenutnih razmer na progi po dežju in sneženju čez noč ter zaradi zagotavljanja varnosti in enakih tekmovalnih pogojev za vse, se je tekmovalna žirija odločila odpovedati slalom, ki je bil predviden za danes, " je, kot piše STA , sporočil tiskovni predstavnik mednarodne smučarske federacije na omrežju Telegram. Udeleženci moške karavane svetovnega pokala v alpskem smučanju doživljajo katastrofalen začetek sezone. To je bila že sedma tekma od oktobra, ki jo niso izpeljali zaradi slabih vremenskih razmer.

Konec oktobra so morali zaradi močnega vetra odpovedati uvodni moški veleslalom sezone v Söldnu v Avstriji, potem ko so dan prej izpeljali žensko tekmo na ledeniku Rettenbach. Nato so morali zaradi slabih vremenskih razmer odpovedati oba moška in oba ženska smuka s startom v Zermattu v Švici in ciljem v Cervinii v Italiji. Prav tako niso izpeljali dveh moških smukov in superveleslaloma v Beaver Creeku v ZDA.

Alpski smučarji so lahko v sezoni 2023/24 doslej nastopili le na dveh tekmah, pod streho so spravili moški slalom v Gurglu v Avstriji in sobotni veleslalom v Val d'Iseru, na katerem je slavil Švicar Marco Odermatt, Slovenec Žan Kranjec pa je bil sedmi. V karavani upajo, da bodo razmere v Dolomitih v Italiji prijaznejše. Svetovni pokal alpskih smučarjev se bo nadaljeval v četrtek v Val Gardeni.