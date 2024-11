Alpinke prvič v Gurglu: Dvornik in Slokar solidno, Bucik Jogan, Tomšič in Lapajna pa skromno

Gurgl v Avstriji po težavah z nezadostno snežno podlago gosti ženski in moški slalom svetovnega pokala v alpskem smučanju. V slovenski ženski ekipi ni sprememb in so bile na startu Ana Bucik Jogan, Andreja Slokar, Neja Dvornik, Lila Lapanja in Nika Tomšič. Slokar in Dvornik sta se uvrstili v drugo vožnjo, preostale tri so bile daleč od tega cilja. Tekmovalke imajo v dveh tednih štiri tekme svetovnega pokala v tehničnih disciplinah, in sicer v treh državah in na dveh celinah. Po slalomih v Leviju in Gurglu sledi Killington v ZDA s slalomom in veleslalomom.