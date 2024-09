Alpinci v novo sezono s težkim finančnim bremenom

" Približno polovica dolga je do smučarske zveze oziroma drugih panog znotraj smučarske zveze, polovica pa je zunanjih dolgov. Ker je smučarska zveza kot celota finančno stabilna, nas k sreči lahko podpira z likvidnostjo takrat, ko jo alpskim disciplinam zmanjka. Zaradi tega v tem dolgu ne vidim težave, vidim pa težavo v tem, da je treba ta trend obrniti in zapraviti toliko, kot si lahko privoščimo ," je poudaril. Vodja panoge si ne predstavlja, da letošnjega poslovnega načrta predstavniki klubov na zboru ne bi potrdili. "Načrt je narejen s pozitivno ničlo, se pravi, da ne bomo ustvarjali dodatne izgube, in vključuje 118.000 evrov vračila starih dolgov, tako da bi trend obrnili, " dodaja Šarabon.

Pred smučarji je zahtevna sezona, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo februarja v Saalbachu. Zahtevne finančne razmere so potrjevanje reprezentanc in finančnega okvirja zamaknile na september, zgolj pet tednov pred začetkom nove tekmovalne sezone. Delež k izgubi minule sezone (230.000 evrov z naslova medijskih pravic) je prispevalo tudi odpadlo tekmovanje svetovnega pokala za pokal Vitranc v Kranjski Gori. " Iz pretekle sezone imamo breme v višini 460.000 evrov, če pa zraven prištejemo še izgube preteklih sezon, pa smo na približno 840.000 evrov minusa oziroma dolga, ki ga moramo povrniti v naslednjih treh letih. Zato so tudi vsa potrjevanja programov precej težja in so trajala dlje časa ," je povedal vodja panoge Matjaž Šarabon .

" Zato delamo zelo veliko na tem, da bi imeli sponzorjem za ponuditi več, predvsem v obliki dviga ugleda blagovne znamke Sloski in s tem tudi dviga ugleda smučanja v Sloveniji na raven, na kateri je nekoč že bilo ." " Na podlagi pogovorov, kar sem jih imel s sponzorji do zdaj, lahko rečem, da še verjamejo v nas, v smučanje, in prepričan sem, da se bomo izkazali kot partner, ki je vreden zaupanja tudi vnaprej ," je menil. V panogi so se težav lotili z začasno uvedbo participacije. " Tekmovalci niso najbolj zadovoljni s tem, ker morajo tudi sami pokriti del programa, vendar je to edini način, da lahko programe izpeljemo v obliki, ki zagotavlja konkurenčnost naših tekmovalcev. To pa je ultimativni cilj vseh, " je orisal zahtevnost razmer.

Za plačevanje razlike sta se odločili Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan, ker ne želita krčiti svojih programov. "V kolikor bosta programa na koncu uresničili z nižjimi stroški, kot so načrtovani, se bo zanesljivo zmanjšala njuna finančna soudeležba," je napovedal Šarabon. Po njegovem mnenju pozno potrjevanje ekip in programov ni predstavljalo ovir v ključnem pripravljalnem obdobju.

"Programi ekip tečejo dobro, priprave na južni polobli so bile odlične, imeli so odlične razmere. Vsi, ki so prišli nazaj, so prišli nazaj zadovoljni, pripravljenost tekmovalcev je po poročilih trenerjev dobra, oziroma taka, kot so jo načrtovali, tako da pozitivno gledam na potek pripravljalnega obdobja, ne glede na to, da formalno stvari še nimamo potrjenih," je dodal.

"Ustroj alpskih disciplin je precej jasen. Najvišji organ je seveda zbor, in zbor panoge mora dokončno potrditi vse programe. Dejstvo je, da je odbor panoge, ki je izvršilno telo zbora, vse programe in reprezentance potrdil na svoji seji 27. junija. To pomeni, da so ekipe dobile podlago za delo. Zato ne moremo reči, da delamo po nepotrjenih programih. Seveda obstaja teoretična možnost, da zbor programov, potrjenih na odboru, ne potrdi dokončno. Ne želim špekulirati, kaj bi se zgodilo v tem primeru. Mislim, da ni nobenega razloga, da bi se uresničil tak scenarij."