Alpski zbor potrdil smučarske ekipe za sezono 2020/21

Ilka Štuhecže nekaj sezon vadi po svojem programu in s svojo ekipo za hitre discipline, na čelu katere je mama Darja Črnko, v njej sta še švicarski trener Stefan Abplanalpin serviser Aleš Sopotnik. Večjo samostojnost ima po novem Meta Hrovat, ki že vadi po individualnem programu. Za njem program skrbita Matija Grašič in Jure Hafner, za servis smuči pa Robi Kristan. Hafnerja so v ekipo Hrovatove, ki deluje formalno v okviru reprezentance, vključili na željo mlade tekmovalke, specialistke za slalomske in veleslalomske zavoje, ki bo tudi krila vse stroške, povezane s Hafnerjem.

Najvišji kriterij ena oziroma prvi kriterij izpolnjujeta tudi veleslalomistka Tina Robnikter, slalomistka in veleslalomistka, Ana Bucik. V ženski ekipi za svetovni pokal je formalno tudi Neja Dvornik, ki sicer nima izpolnjenega prvega kriterija. Tudi Dvornikova želi delovati po individualnem programu, njen trener bo Denis Šteharnik, nekdanji trener ženske ekipe za svetovni pokal, ki je bil v minuli sezoni odgovoren za moško ekipo za evropski pokal. Kot je Šteharnik potrdil za STA, v 19-letni Dvornikovi vidi velik potencial, za tekmovalko pa želi, da bi tekmovalne izkušnje pridobivale na tekmah nižje ravni in se postopoma vključevala v svetovni pokal. Za financiranje njenega programa in stroškov, povezanih s Šteharnikom, bodo poskrbeli starši Dvornikove.

Štirje smučarji s prvim kriterijem

V moškem delu reprezentance so štirje tekmovalci s prvim kriterijem, Štefan Hadalinin najboljši slovenski veleslalomist ter najvišje uvrščeni slovenski smučar v seštevku svetovnega pokala Žan Kranjec. V moški smukaški ekipi imata prvi status Martin Čaterin Miha Hrobat, kriterij 2 pa Boštjan Klinein Klemen Kosi. Glavni trener moške smukaške ekipe je Gregor Koštomaj, nekdanji trener najboljše slovenske smukačice, ki je Štuhčevi pomagal do obeh naslovov svetovne prvakinje v smuku. Njegov pomočnik je Aleš Gorza.

Novi odgovorni trener ženske ekipe za svetovni pokal, brez Štuhčeve, je Sergej Poljšak, njegov pomočnik je Mitja Kunc. Poljšak je bil v minuli sezoni pomočnik Janeza Slivnika, ki je po koncu minule sezone napredoval na mesto vodje vseh reprezentanc. Ob tem Miha Verdnik ostaja glavni mož stroke kot vodja panoge za alpske discipline.

V nižjih kategorijah so se v panogi odločili za združevanje ekip C in ekip za evropski pokal z novo oziroma prenovljeno trenersko zasedbo. Glavni trener moške C-ekipe in ekipe za evropski pokal je postal Gašper Markič, ki je bil v minuli sezoni pomočnik PetraPena v moški smukaški ekipi. Markičev pomočnik je Mitja Valenčič. Odgovorni trener ženske ekipe za evropski pokal in C-ekipe je po novem Pavel Grašič, njegova pomočnika sta Renato Gašparin Gregor Marguč.

V ženski ekipi za evropski pokal, C-reprezentanci, so Nika Tomšič, Rebeka Oblak, Žana Ciglič, Nika Murovec, Anja Oplotnik, Jera Kompan, LinaKnific in Nina Drobnič. V moški ekipi za evropski pokal, C-reprezentanci, so Borut Božič, Nejc Naraločnik, Martin Križaj, Rok Ažnoh, Žiga Zupan Oreškovič, Jakob Anderličin Anže Adamek.