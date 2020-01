Ilka Štuhec s sedmim mestom na Solnograškem do izida sezone

Corinne Suterje prepričljivo dobila smukaško preizkušnjo na Solnograškem, medtem ko se je svetovna smukaška prvakinjaIlka Štuhec po petkovem padcu na treningu zbrala, odpeljala dobro in si zagotovila najboljšo uvrstitev sezone. Štuhčeva je nastopila s številko devet, v težkih razmerah z največ megle do tedaj nastopila dobro, naredila eno vidnejšo napako in prišla na četrto mesto z zaostankom 1,37 sekunde ter bila v cilju vidno zadovoljna s svojo predstavo. Suterjeva je najboljši čas postavila s startno številko sedem.

Tekmo so zaradi zaradi megle in slabe vidljivosti zatem za nekaj minut prekinili. Čez čas se je nato nadaljevala, Štuhčevo pa so prehitele še tri tekmovalke in je po nastopu tekmovalke s startno številko 30 zasedala sedmo mesto. Na skrajšanem smuku je bila po 30 tekmovalkah na drugem mestu Italijanka Nicol Delago(+0,29), ki se je na progo podala kot 17, Švicarka Michelle Gisin(+0,98) pa je zasedala tretje mesto.