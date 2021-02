Liensbergerjeva vodi, Bucikova peta

Prvi "polčas" zadnje ženske preizkušnje na SP je postregel z odstopom ene izmed favoritinj, pred ciljem je tekmo končala Švicarka Michelle Gisin. Odstopila je tudi ena izmed domačih favoritinj Federica Brignone. Prvenstvo je z novim odstopom, tokrat že na prvi progi, sklenila tudi Slovenka Meta Hrovat.

Na vrhu je presenetljiva vodilna Liensbergerjeva, skupaj z Italijanko Marto Bassino zmagovalka paralelnega veleslaloma, ki pa v slalomu še nima zmage na največjih tekmah. Vodilna smučarka in slalomistka letošnje sezone svetovnega pokala Slovakinje Petra Vlhova na drugem mestu zaostaja tri desetinke sekunde. Tretja je Švicarka Wendy Holdener z zaostankom več kot sekunde (+1,24). Štirikratna slalomska svetovna prvakinja Američanka Mikaela Shiffrin je presenetljivo "komaj" četrta, zaostaja 1,39 sekunde.

Zelo dobro je nastopila prva Slovenka na startu Bucikova, ki se je s številko 20 prvič zavihtela v najboljšo peterico. Njen zaostanek za vodilno znaša 1,39 sekunde, za Holdenerjevo na tretjem mestu pa zgolj 15 stotink sekunde. "Zadnje obdobje na treningih kar dobro smučam v slalomu in veleslalomu, nekaj težav sem imela najhitrejše vožnje potem prestaviti na tekmo. Danes sem se zbrala in želela tempo zdržati do cilja. Zelo sem vesela, da mi je uspelo, je pa res, da sem šele na pol poti," je dejala tekmovalka iz Nove Gorice, ki še nikoli v finalu ni branila petega izhodišča s prve proge.

Na startu sta bili še dve Slovenki. Slokarjeva, vodilna v slalomskem seštevku evropskega pokala, je bila 31. na startu in nekoliko zadržana v prvih zavojih. V nadaljevanju je stopila na plin in si je priborila 17. izhodišče ter nastop v finalu. Dvornikova, 44. na startu, si je nabrala prevelik zaostanek (4,63 sekunde), da bi lahko bila del najhitrejših 30. Tako da bo v drugi vožnji nastopila šele po tem, ko bo najboljših 30 že v cilju.