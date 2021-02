Štuhčevi gleženj še vedno povzroča težave, na SP brani smukaški naslov

Na spletni novinarski konferenci je Ilka Štuhec spregovorila o poteku letošnje sezone ter o pripravah na svetovno prvenstvo v italijanski Cortini d'Ampezzo. "Za začetek v Val d'Iseru in St. Antonu si sploh nimam kaj očitati, je šlo, ali je skoraj šlo v pravi smeri. V Crans Montani sem bila poškodovana, a prepričana da ni nič, da je samo udarec v gleženj, rekla sem, saj bom lahko. Potem se seveda ni tako veselo izšlo. To mi je sicer malo načelo živce, a nisem ravno zelena, znam odmisliti stvari, razčistila sem, zakaj je tako bilo in v zadnjem tednu sem se skoncentrirala na rehabilitacijo. Bolečine bodo še kar nekaj časa, a kolikor smo lahko smo to sanirali. Danes bom še enkrat poskusila obuti pancer, da vidim kaj me čaka in če bo vse po planu grem jutri smučati," je povedala Štuhčeva.

Mariborčanka pravi, da je načrt nastopiti na treh disciplinah:"Želim nastopiti v obeh hitrih disciplinah in kombinaciji, zdaj pa je vse skupaj odvisno od tega, kako bo vse videti v čevlju v naslednjih dneh. Kombinacija bi bila odličen trening za superveleslalom naslednji dan, a se zavedam, da bom morda morala izbirati.''

O pripravah pred SP pa je dejala: "Treningov v telovadnici je bilo ogromno, delali smo sicer prilagojeno. Naredila sem konkreten sklop kondicijskih treningov in terapije. Kako bo šlo na snegu bomo videli danes oziroma jutri. Prvotni plan je bil, da gremo še na trening in potem v Cortino. Bomo videli, kako bo to šlo. Kakšen lep spomin iz zadnjih svetovnih prvenstev se je seveda prikradel. A najprej je šlo eno tekmo za tekmo. Izpustila sem Garmisch, da se kar najbolje pripravim in saniram to poškodbo ter se pripravim na Cortino."