Koštomaj: Na SP je le ena tekma in treba je izvleči največ

Glavni trener moške reprezentance v hitrih disciplinah Grega Koštomajje na spletni novinarski konferenci takole ocenil dosedanji potek sezone: "Začeli smo zelo spodbudno, bi rekel kar s češnjo na torti. Imeli smo dobro popotnico za naprej, potrditev dela in dobre usmeritve. Ne samo pri Martinu, ki je zmagal, tudi Boštjan je z visokimi startnimi številkami znal narediti dober rezultat v Val d'Iseru in Val Gardeni. Miha je imel dva dobra superveleslaloma, še najbolj se je lovil Klemen. Potem je bilo enostavno preveč spoštovanja, nezaupanja in do neke mere strahu v Bormiu in Kitzbühlu. Bil je dober začetek in ne tako dobro nadaljevanje."

"Po Kitzbühlu smo se usedli in pomenili, zadnje tri dni pa naredili kvaliteten trening v Kranjski Gori. Zdaj s prečiščeno glavo in s pozitivnimi mislimi odhajamo v Cortino. V Cortini pa bo enako za vse. Fantje bodo na dan tekme morali prikazati dobre vožnje. Na svetovnem prvenstvu je le ena tekma in treba je izvleči največ, tisti dan moraš biti najboljši,"je prepričan Koštomaj.

Del slovenske moške reprezentance na SP, ki bo od 8. do 21. februarja v Cortini d'Ampezzo, bodo tudi Martin Čater, Boštjan Kline, Miha Hrobatin Nejc Naraločnik v hitrih disciplinah, v tehničnih Žan Kranjec in Štefan Hadalin, slednji bo branil tudi srebro v alpski kombinaciji.

Za razliko od smučark bodo smučarji pred svetovnim prvenstvom v italijanski Cortini d'Ampezzo nastopili še v Nemčiji, v Garmisch-Partenkirchnu, kjer jih konec tedna čakata superveleslalom in smuk. "Bojim se, da bodo v Garmischu delali tekmo samo zato, da jo spravijo pod streho. Temperature bodo še višje. Padavin ni napovedanih, kar je pozitivno, se je pa že danes na tekmi videlo, da je sneg precej utrujen, verjetno so vrgli že precej soli. Zgornji del je sicer nedotaknjen, ker punce tam niso smučale. Bomo videli, upam, da tekme bodo, saj jih potrebujemo,"je dejal Koštomaj.