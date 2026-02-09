Naslovnica
Zimski športi

Američan navdušil s 'prepovedanim' saltom in osvojil zlato

Milano, 09. 02. 2026 10.13

Avtor:
M.P.
Ilja Malinin na olimpijskih igrah v Italiji

Ameriški umetnostni drsalec Ilja Malinin je minuli vikend pred navdušenim občinstvom izvedel tehnično tako zahteven in nevaren element, da je bil v umetnostnem drsanju prepovedan skoraj 50 let. Ponovno so ga dovolili izvajati šele leta 2024, 21-letni pa je postal zdaj prvi umetnostni drsalec, ki je ta element izvedel po pravilih in popolno.

Ilja Malinin je na zimskih olimpijskih igrah Milan-Cortina 2026 poskrbel za nepozabno predstavo. Potem ko je že dan pred tem v kratkem ekipnem programu izvedel salto nazaj na dveh nogah, je v nedeljo v prostem programu dvignil letvico s saltom nazaj na eni nogi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

21-letni umetnostni drsalec je tako izvedel element, ki je dolgo veljal za preveč nevarnega, da bi ga lahko športniki izvajali. Skoraj 50 let je bil salto nazaj s pristankom na zgolj eni drsalki prepovedan, a Malinin ga je s spektakularno predstavo vrnil v ledeni ring.

S popolnim saltom in pristankom na rezilu drsalke je utrdil svoj status revolucionarja v umetnostnem drsanju, poroča beloruski medij Nexta. Malinin je tako postal prvi, ki si je drznil izvesti ta element po francoski drsalki Suryi Bonaly. Slednja je salto nazaj in pristanek na eni nogi izvedla na olimpijskih igrah v Naganu leta 1998, a je bila zaradi uporabe prepovedanega elementa kaznovana.

Njegov nastop je bil ob tem tudi tisti, ki je ekipi zagotovil zlato. Z japonsko ekipo umetnostnih drsalcev so namreč bili v tesni bitki za zmago na olimpijskih igrah v Cortini, a je nato 21-letnik v prostem drsanju osvojil kar 200,03 točke, s čimer se je odkupil za "povprečen nastop", kot ga je imenoval sam, ki ga je izvedel dan pred tem.

To je bilo dovolj, da je premagal japonskega umetnostnega drsalca Shun Satoja, ki je uspel osvojiti 194,86 točke in tako končal na drugem mestu.

ZDA so tako nastop v skupnem točkovanju končale z 69 točkami, Japonska pa z 68. Na tretje mesto se je v skupnem seštevku zavihtela država gostiteljica z umetnostnim drsalcem Matteom Rizzom.

S svojo potezo je sicer ameriški umetnostni drsalec navdušil tako občinstvo v Italiji kot splet. Z občudovanjem pa sta ga v živo spremljala tudi srbski teniški igralec Novak Đoković in njegova soproga.

Ilja Malinin umetnostno drsanje umetnostni drsalec zda zmaga salto

Kondomi so vseprisotni v olimpijski vasi

bibaleze
