Američan okrepil ljubljanske 'oklepnike'

"Chris Dodero bi lahko s svojimi številkami iz NCAA v ZDA naredil dobro zgodbo, a si je želel priti v Evropo in narediti kariero tukaj. Govorimo o fantu, ki je zelo hiter in energičen, izbran je bil za najboljšega obrambnega napadalca, dober je tako v igri z igralcev več kot z igralcem manj. Z njim dobimo igralca, ki je lačen dokazovanja in komaj čaka, da se nam pridruži. Vesel sem, da postaja del naše ekipe, saj s tem pridobivamo dimenzijo, ki nam manjka. Ima odlične delovne navade in tudi značajsko ima veliko kvalitet. Mislim, da se bo odlično vklopil v našo ekipo," ob prihodu novega tujca za klubsko spletno stran pravi glavni trener Ljubljančanov Mitja Šivic. "Zelo se veselim prihoda v Evropo in v Ljubljano in komaj čakam, da se pridružim ekipi in da se sezona začne," pravi Dodero.