Američana blestela na Streifu, grd padec ustavil smukačice

V Kitzbühlu, kamor so zaradi kornavirusnih omejitev preselili smukaško preizkušnjo iz Wengna, sta treninge na legendarnem Streifu najbolje odprla Američana Ryan Cochran-Siegle in Travis Ganong. Alpske smučarke se medtem mudijo v Crans Montani, kjer se je Avstrijki Nini Ortlieb pripetil nov grd padec, po katerem so jo v bolnišnico prepeljali s helikopterjem.

icon-expand Ciljna arena v Kitzbühlu je vsako leto premajhna za vse, ki bi si želeli ogledati spektakularen smuk, a letos gledalcev seveda ne bo. FOTO: AP Američana Ryan Cochran-Siegle in Travis Ganongsta bila na prvih dveh mestih na prvem treninga smuka v Kitzbühlu. Ganong je za Cochran-Sieglejem, ki je v zaključku minulega leta v Bormiu zablestel s svojo prvo zmago na tekmah svetovnega pokala, zaostal za 0,35 sekunde, tretji je bil domači favorit, Avstrijec Hannes Reichelt (+0,48 sekunde). Slovenci so bili v drugi polovici med 57 uvrščenimi, najboljši je bil Boštjan Klinena 39. mestu (+2,48). Martin Čater, senzacionalni zmagovalec smuka v Val d'Iseru,je bil 41. (+2,71), Miha Hrobatpa 44. (2,96). Slovenki skromni na uvodnem treningu smuka v Crans Montani, grd padec Ortliebove

Slovenski alpski smučarki Ilka Štuhecin Maruša Ferksta zadržano nastopili na uvodnem treningu smuka v švicarski Crans Montani. Štuhčeva je z zaostankom 2,63 sekunde za Italijanko Sofio Goggiozasedla 25. mesto, Ferkova pa je bila še 0,46 sekunde počasnejša na 30. mestu. Goggi se je najbolj približala Švicarka Corinne Suterz zaostankom dve desetink sekunde, Italijanka Elena Curtonina tretjem mestu je zaostala 32 stotink. Trening je zaznamoval tudi hud padec Avstrijke Nine Ortlieb, ki je lani na tem prizorišču osvojila tretje mesto. Zaradi poškodbe kolena so jo prireditelji s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, trening pa je bil prekinjen kar za 45 minut. V Crans Montani sta ta konec tedna načrtovana smuka, v in še ena superveleslalomska tekma. icon-expand