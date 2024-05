Američanka v prihodnje v slovenskem kombinezonu?

Pri Smučarski zvezi Slovenije so še naprej v sestavljanju trenerske piramide za prihodnjo sezono, za prihodnost. A zdi se, da bodo tudi reprezentance (zaenkrat ženska) številčnejše kot lani. V tehničnih disciplinah se utegne Neji Dvornik, Andreji Slokar in Ani Bucik pridružiti še Američanka slovenskih korenin Lila Lapanja. "Izrazila je željo, da pride do sodelovanja, povedala, da je njeno odločitev podprla tudi ameriška zveza," so sporočili s Podutiške 146, četudi naj bi se obe strani strinjali, da zamenja delovno okolje, pa mora željo tekmovalke podpreti še Mednarodna smučarska zveza (FIS).