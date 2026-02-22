Naslovnica
ZDA po zmagi nad sosednjo Kanado do olimpijskega zlata v hokeju

Milano, 22. 02. 2026 17.08 pred 1 uro 3 min branja 9

Avtor:
STA
Slavje hokejistov ZDA

Hokejisti ZDA so olimpijski prvaki. V velikem finalu olimpijskega turnirja v Milanu so po podaljšku premagali Kanado z 2:1 (1:0, 0:1, 0:0; 1:0). Bron so že v soboto dobili Finci po zmagi nad Slovaško s 6:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Američani so lovili in tudi dobili tretje zlato po letih 1960 in 1980, prvič pa so slavili na igrah zunaj ZDA. Imajo pa še osem srebrnih in eno bronasto medaljo. Kanadčani so ostali pri devetih zlatih, tokrat so lovili prvo po letu 2014. Skupna kanadska bera na OI je zdaj 17, po novem imajo še pet srebrnih in tri bronaste.

Na poti do odločilne tekme na OI je Kanada v četrtfinalu premagala Češko po podaljšku s 4:3, v polfinalu pa Finsko s 3:2. Američani pa so v četrtfinalu po podaljšku izločili Švedsko z 2:1, v polfinalu pa Slovaško s 6:2.

ZDA - Kanada
ZDA - Kanada
FOTO: Profimedia

Razplet zadnje tekme na OI v Milanu in Cortini je razžalostil številne kanadske navijače v dvorani, je pa tudi končal tradicijo kanadskih zmag na igrah, ko so lahko sodelovali igralci iz NHL. Kanada je zmagala v letih 2002, 2010 in 2014. Američani so bili v prvih dveh finalih na teh igrah poraženi tekmeci, tokrat so v tretjem poskusu v medsebojnih dvobojih le prišli do zlata, prvega po "čudežu na ledu" v domačem Lake Placidu pred 46 leti.

Kanada je v finalu igrala brez poškodovanega prvega zvezdnika Sidneyja Crosbyja. Imela je sicer terensko premoč (streli 42-28), čeprav je v prvem delu še ni pretvorila v kaj bolj konkretnega. So pa bili v tem pogledu boljši Američani, že prvo priložnost v sedmi minuti je s hitrim protinapadom in ob neodločnih kanadskih branilcih izkoristil spretni Matt Boldy. Kanadčane pa je z dobrimi obrambami ustavljal tudi ameriški vratar Connor Hellebuyck.

ZDA - Kanada
ZDA - Kanada
FOTO: Profimedia

Ta je imel veliko dela tudi na začetku druge tretjine. Kanada je stopnjevala pritisk, najlepšo priložnost je imel po protinapadu Connor McDavid, a je bil Hellebuyck spet zmagovalec. Še težje delo so imeli Američani med 31. in 33. minuto, ko so 90 sekund igrali kar z dvema igralcema manj, a so tudi takrat z izjemno obrambo in z odličnimi posredovanji vratarja še ohranili mrežo nedotaknjeno.

Je pa Kanadi le uspelo priti do izenačenja pred koncem tretjine, ko je imel Cale Makar dovolj prostora na desni za natančen strel. Podobno kot v drugi tretjini je bilo tudi v tretji. Kanada je v prvi polovici povsem zagospodarila na ledu, ZDA pa so reševali Hellebuyck, občasno pa še kakšen branilec na golovi črti. Strel Devona Toewsa z enega metra je ameriški vratar čudežno ubranil, Macklin Celebrini ni bil uspešen po samostojnem prodoru, Nathan MacKinnon pa je sredi tretjine zgrešil skorajda prazna vrata.

Slavje hokejistov ZDA
Slavje hokejistov ZDA
FOTO: Profimedia

V 54. minuti so po kazni Sama Bennetta zaradi udarca s palico do štirih minut "power playa" prišli Američani, a so bili tudi Kanadčani zelo dobri pri branjenju, poldrugo minuto pred koncem pa še sami dobili priložnost v igri 5-4, vendar zadetka ni bilo.

Je pa nato zelo hitro padel v podaljšku. Ob nekoliko bolj previdnem pristopu se je prva večja priložnost ponudila Američanom, Jack Hughes je ostal osamljen na levi strani in z natančnim strelom matiral Jordana Binningtona za veliko ameriško slavje in kanadsko razočaranje.

zoi 2026 hokej amerika kanada finale

Ljubljanski hokejisti uspešni v Linzu

Zlomljena, a brez dvoma: Vonnova ne obžaluje vrnitve

ummax
22. 02. 2026 18.38
Tale 3 na 3 podaljšek je pa ubijalski. Takorekoč ni pametne obrambe in pride do veliko strelov, vse je praktično na golmanih. In če gledaš počasni posnetek..ni bil tako natančen strel, le da je kanadski golman malo dvignil nogo in lej ga golček. Je pa to hokej pet stopnic, oziroma kar nadstropje nad našim nivojem
Anion6anion
22. 02. 2026 18.35
Če ni Rusov zraven težko ocenimo.ce so res najboljši
Tomvojo
22. 02. 2026 18.32
takega hokeja pa že dolgo ni bilo videti, žogobrci so svetlobna leta zadaj.
Desno
22. 02. 2026 18.21
Noro kak hokej....
McGregor---
22. 02. 2026 18.11
🏅 na OI še ne pomeni biti naj na svetu. Brez 🇷🇺 je bil ta turnir gledalce oropal spektakla
Desno
22. 02. 2026 18.21
Spokaj se v Moskvo pa boš tam gledal ruse
motorist_mb
22. 02. 2026 18.03
Preveč šans zapravli in kazn sledila 🤣
blackwizard
22. 02. 2026 17.59
Bravo usa, navijači kanade skrite se v luknje
Kriss slo
22. 02. 2026 17.44
se enkrat dokazali,da so najmocnejsa drzava na svetu..g.o Tru.mp
bibaleze
