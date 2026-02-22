ZDA po zmagi nad sosednjo Kanado do olimpijskega zlata v hokeju

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Američani so lovili in tudi dobili tretje zlato po letih 1960 in 1980, prvič pa so slavili na igrah zunaj ZDA. Imajo pa še osem srebrnih in eno bronasto medaljo. Kanadčani so ostali pri devetih zlatih, tokrat so lovili prvo po letu 2014. Skupna kanadska bera na OI je zdaj 17, po novem imajo še pet srebrnih in tri bronaste. Na poti do odločilne tekme na OI je Kanada v četrtfinalu premagala Češko po podaljšku s 4:3, v polfinalu pa Finsko s 3:2. Američani pa so v četrtfinalu po podaljšku izločili Švedsko z 2:1, v polfinalu pa Slovaško s 6:2.

ZDA - Kanada FOTO: Profimedia

Razplet zadnje tekme na OI v Milanu in Cortini je razžalostil številne kanadske navijače v dvorani, je pa tudi končal tradicijo kanadskih zmag na igrah, ko so lahko sodelovali igralci iz NHL. Kanada je zmagala v letih 2002, 2010 in 2014. Američani so bili v prvih dveh finalih na teh igrah poraženi tekmeci, tokrat so v tretjem poskusu v medsebojnih dvobojih le prišli do zlata, prvega po "čudežu na ledu" v domačem Lake Placidu pred 46 leti. Kanada je v finalu igrala brez poškodovanega prvega zvezdnika Sidneyja Crosbyja. Imela je sicer terensko premoč (streli 42-28), čeprav je v prvem delu še ni pretvorila v kaj bolj konkretnega. So pa bili v tem pogledu boljši Američani, že prvo priložnost v sedmi minuti je s hitrim protinapadom in ob neodločnih kanadskih branilcih izkoristil spretni Matt Boldy. Kanadčane pa je z dobrimi obrambami ustavljal tudi ameriški vratar Connor Hellebuyck.

ZDA - Kanada FOTO: Profimedia

Ta je imel veliko dela tudi na začetku druge tretjine. Kanada je stopnjevala pritisk, najlepšo priložnost je imel po protinapadu Connor McDavid, a je bil Hellebuyck spet zmagovalec. Še težje delo so imeli Američani med 31. in 33. minuto, ko so 90 sekund igrali kar z dvema igralcema manj, a so tudi takrat z izjemno obrambo in z odličnimi posredovanji vratarja še ohranili mrežo nedotaknjeno. Je pa Kanadi le uspelo priti do izenačenja pred koncem tretjine, ko je imel Cale Makar dovolj prostora na desni za natančen strel. Podobno kot v drugi tretjini je bilo tudi v tretji. Kanada je v prvi polovici povsem zagospodarila na ledu, ZDA pa so reševali Hellebuyck, občasno pa še kakšen branilec na golovi črti. Strel Devona Toewsa z enega metra je ameriški vratar čudežno ubranil, Macklin Celebrini ni bil uspešen po samostojnem prodoru, Nathan MacKinnon pa je sredi tretjine zgrešil skorajda prazna vrata.

Slavje hokejistov ZDA FOTO: Profimedia