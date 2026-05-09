Zimski športi

Ameriška reprezentanca namignila, da Lindsey Vonn res še ni rekla zadnje

Ljubljana, 09. 05. 2026 13.12

Ž.Ž.
Lindsey Vonn

Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn več kot očitno še vedno razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je namreč objavila imena smučarjev, ki so nominirani za nastopanje v prihodnji sezoni, na seznamu pa je na presenečenje številnih tudi Vonnova. Se bo neuničljiva 41-letnica znova vrnila v smučarsko karavano?

Lindsey Vonn po tretji operaciji
Po hudem padcu, ki se ji je pripetil na olimpijskem smuku, se je že zdelo, da je smučarska šampionka Lindsey Vonn najverjetneje sklenila svojo bogato športno kariero. Američanka si je že pred olimpijskimi igrami strgala sprednjo križno vez v levem kolenu, nato pa si je v Cortini hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija.

Lindsey Vonn znova trenira
Toda Vonnova je že vse od padca puščala odprta vrata za vrnitev na bele strmine. To je priznala tudi v intervjuju za ameriško televizijo NBC, ko so jo v začetku aprila povprašali, ali razmišlja o tekmovalni vrnitvi: "Mislim, na veliko razočaranje moje družine, da."

Da je njen povratek vse prej kot nemogoč scenarij, je pred dnevi namignila tudi ameriška smučarska reprezentanca. Objavila je namreč seznam smučarjev, ki so nominirani za zastopanje ameriških barv, med imeni pa se je na presenečenje številnih znašla tudi Lindsey Vonn.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To sicer še ne pomeni, da bo "kraljica hitrosti" tudi uradno izbrana v reprezentanco, je pa vsekakor velik pokazatelj, da se Američanka tri mesece po hudem padcu počuti vse bolje.

Pred dnevi se je v javnosti prvič pojavila brez bergel, sprehodila se je po rdeči preprogi na prestižnem modnem dogodku Met Gala.

