Ameriška reprezentanca namignila, da Lindsey Vonn res še ni rekla zadnje

Po hudem padcu, ki se ji je pripetil na olimpijskem smuku, se je že zdelo, da je smučarska šampionka Lindsey Vonn najverjetneje sklenila svojo bogato športno kariero. Američanka si je že pred olimpijskimi igrami strgala sprednjo križno vez v levem kolenu, nato pa si je v Cortini hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija.

Toda Vonnova je že vse od padca puščala odprta vrata za vrnitev na bele strmine. To je priznala tudi v intervjuju za ameriško televizijo NBC, ko so jo v začetku aprila povprašali, ali razmišlja o tekmovalni vrnitvi: "Mislim, na veliko razočaranje moje družine, da."

Da je njen povratek vse prej kot nemogoč scenarij, je pred dnevi namignila tudi ameriška smučarska reprezentanca. Objavila je namreč seznam smučarjev, ki so nominirani za zastopanje ameriških barv, med imeni pa se je na presenečenje številnih znašla tudi Lindsey Vonn.