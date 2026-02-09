Ameriške in nemške razpadajoče medalje na popravilu

Po osvojeni zlati olimpijski kolajni v kraljevski alpski disciplini je nasmejana Breezy Johnson na novinarski konferenci v Cortini d'Ampezzo razpredala o ključnih dejavnikih, ki so jo pripeljali do vrhunca kariere.

A ne le o tem, temveč tudi o precejšnji nevšečnosti, ki ji je zagotovo "popestrila" zmagovalno nedeljo na 25. zimskih olimpijskih igrah. "Med proslavljanjem in skakanjem se je zlata medalja snela s traku, kar je precej bizarno za tako pomemben športni dogodek, kot so olimpijske igre. Je pa dejstvo, da so letošnje medalje precej težje od predhodnih. Morda je to razlog za snetje kolajne s traku," je med drugim dejala presenečena zmagovalka ženskega olimpijskega smuka v Cortini.