Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi ZOI 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Zimski športi

Ameriške in nemške razpadajoče medalje na popravilu

Cortina d'Ampezzo, 09. 02. 2026 10.53 pred 42 minutami 1 min branja 25

Avtor:
A.V.
Razpadajoča medalja Breezy Johnson

Olimpijske igre ne bi bile to, kar so - največja športna manifestacija na svetu -, če s seboj ne bi prinašale posebnih zgodb oziroma utrinkov. Eden bolj bizarnih je presenetil novopečeno olimpijsko prvakinjo v smuku, Američanko Breezy Johnson, ki se je ob proslavljanju uspeha kariere soočila z nevsakdanjo nevšečnostjo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po osvojeni zlati olimpijski kolajni v kraljevski alpski disciplini je nasmejana Breezy Johnson na novinarski konferenci v Cortini d'Ampezzo razpredala o ključnih dejavnikih, ki so jo pripeljali do vrhunca kariere.

A ne le o tem, temveč tudi o precejšnji nevšečnosti, ki ji je zagotovo "popestrila" zmagovalno nedeljo na 25. zimskih olimpijskih igrah. "Med proslavljanjem in skakanjem se je zlata medalja snela s traku, kar je precej bizarno za tako pomemben športni dogodek, kot so olimpijske igre. Je pa dejstvo, da so letošnje medalje precej težje od predhodnih. Morda je to razlog za snetje kolajne s traku," je med drugim dejala presenečena zmagovalka ženskega olimpijskega smuka v Cortini. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podobno nevšečnost je doživel tudi eden od članov nemške mešane biatlonske štafete, ki se je razveselila bronaste kolajne v preizkušnji na 4 x 6 kilometrov. Hitro so se začele vleči vzporednice z zadnjimi poletnimi olimpijskimi igrami v Parizu 2024, kjer so imeli organizatorji prav tako kar nekaj težav z obstojnostjo medalj za najboljše.

zimske olimpijske igre alpsko smučanje breezy johnson medalja zlom

Španci v izjemnem finalu prekinili prevlado Portugalcev, bron Hrvatom

Američan navdušil s 'prepovedanim' saltom in osvojil zlato

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tincoop
09. 02. 2026 14.03
Tradicionalna italijanska kvaliteta 🤣🤣🤣 glavno da so lepe.
Odgovori
0 0
ulebule
09. 02. 2026 14.03
naročil so jih na temu 🤣
Odgovori
0 0
dark Cat
09. 02. 2026 14.01
Cele OI so salabajzarske
Odgovori
0 0
klop12
09. 02. 2026 14.00
Valda se bojijo, če morajo potem medalje izročiti Trumpu, da se bo hvalil, da je najboljši smukač, slalomist, skakalec, ...
Odgovori
+2
3 1
gmajna
09. 02. 2026 14.00
Recikliran materijal ali koleno. Jaz sem zbral, rabi kdo pleh
Odgovori
0 0
kala 09
09. 02. 2026 13.53
Dobre so.
Odgovori
+1
1 0
YouRangMyLord
09. 02. 2026 13.44
Srebrne medalje OI 2026 so narejene iz pol kg srebra, zlate medalje: pol gk srebra pa še 6 gramov 999,99 zlata po vrhu.... bronaste: 420 gramov bakra..... In tak švoh trak in ena švoh kovinska prečkica res ne držita pol kile plus, če skačeš z njo ko s kravjim zvoncem gor in dol :)
Odgovori
+5
5 0
Zanesenjak
09. 02. 2026 13.42
Kot Alfa
Odgovori
+2
2 0
Rookoko
09. 02. 2026 13.34
Nič več ne zajo naredit kot je treba... le plačilo mora biti pa dobro
Odgovori
+2
2 0
trac
09. 02. 2026 13.33
Pa dobro no. Po opisu sodeč medalja ni razpadla, le trak je popustil. Kje so časi, brez teh nepomembnih novic.
Odgovori
+5
6 1
pravica12 1
09. 02. 2026 13.29
Kot italijanski FIAT 😁
Odgovori
-4
0 4
kunccix
09. 02. 2026 13.22
Mafija daje medalje v izdelavo Kitajski… pa je malce slabše skupaj dano😎
Odgovori
-2
1 3
Darko32
09. 02. 2026 13.15
Spet Američani kritizirajo.
Odgovori
+3
5 2
Rudar
09. 02. 2026 13.25
Vsi kritizirajo.
Odgovori
+2
2 0
Badum Badum
09. 02. 2026 13.07
Temu ? Alibaba ?
Odgovori
+1
2 1
frenk7
09. 02. 2026 12.47
Ni medalja za vsakega,.... kot žvaka ni za seljaka.
Odgovori
-7
3 10
Groucho Marx
09. 02. 2026 13.56
Zate ne eno ne drugo...
Odgovori
0 0
lokson
09. 02. 2026 12.38
Čakam brihto, kateri nam bo pojasnil, kako za tem stoji Trump.
Odgovori
-3
5 8
kunccix
09. 02. 2026 13.23
Kdo je to??? Trump???
Odgovori
+3
4 1
Miran1960
09. 02. 2026 12.33
a naši so sploh še tam, ker meni se zdi da jih ni.
Odgovori
-4
4 8
VWFREAK
09. 02. 2026 13.34
si na tablete pozabil
Odgovori
+2
2 0
JOSEPH HAYDN
09. 02. 2026 12.27
Estetsko gledano so letošnje medalje res grde. Nobenega truda, nobene unikatnosti.
Odgovori
+7
7 0
pojtrarara
09. 02. 2026 12.09
Cestitke ji... voznja je bila res divja.... medalja zasluzena... in kot da ze ni dost, da je krivicno v senci kolegice v reprezentanci, ji dajo se medaljo, ki se ji strga... upam, da ji jo popravijo!
Odgovori
+13
13 0
zmerni pesimist
09. 02. 2026 12.02
Najcenejši izdelovalec je tudi najslabši
Odgovori
+11
11 0
bibaleze
Portal
Ganljiv prizor na Super Bowlu: Bad Bunny predal grammyja dečku
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
zadovoljna
Portal
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, škorpijone čaka razjasnitev
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, škorpijone čaka razjasnitev
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
To so hit čevlji letošnje pomladi
To so hit čevlji letošnje pomladi
vizita
Portal
Kaj jesti za zajtrk, ko se naveličate jajc?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
cekin
Portal
Tako je babi Dinka privarčevala
Toliko parkirnih mest primanjkuje v Štepanjskem naselju
Toliko parkirnih mest primanjkuje v Štepanjskem naselju
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
moskisvet
Portal
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
dominvrt
Portal
Zimska nega sobnih rastlin: najpogostejše napake, ki jih delate nevede
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Triki naših babic, da testo ne vpije veliko olja
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Poletje v školjki
Poletje v školjki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527