Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi ZOI 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Zimski športi

Ameriško slavje z napako: smeh in solze s sneto medaljo

Cortina d'Ampezzo, 09. 02. 2026 10.53 pred 58 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.V.
Breezy Johnson

Olimpijske igre ne bi bile to, kar so - največja športna manifestacija na svetu -, če s seboj ne bi prinašale posebnih zgodb oziroma utrinkov. Eden bolj bizarnih je presenetil novopečeno olimpijsko prvakinjo v smuku, Američanko Breezy Johnson, ki se je ob proslavljanju uspeha kariere soočila z nevsakdanjo nevšečnostjo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po osvojeni zlati olimpijski kolajni v kraljevski alpski disciplini je nasmejana Breezy Johnson na novinarski konferenci v Cortini d'Ampezzo razpredala o ključnih dejavnikih, ki so jo pripeljali do vrhunca kariere.

A ne le o tem, temveč tudi o precejšnji nevšečnosti, ki ji je zagotovo "popestrila" zmagovalno nedeljo na 25. zimskih olimpijskih igrah. "Med proslavljanjem in skakanjem se je zlata medalja snela s traku, kar je precej bizarno za tako pomemben športni dogodek, kot so olimpijske igre. Je pa dejstvo, da so letošnje medalje precej težje od predhodnih. Morda je to razlog za snetje kolajne s traku," je med drugim dejala presenečena zmagovalka ženskega olimpijskega smuka v Cortini.  

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
zimske olimpijske igre alpsko smučanje breezy johnson medalja zlom

Na olimpijskem skiatlonu prisoten tudi Haiti, Savart spisal zgodovino države

Američan navdušil s 'prepovedanim' saltom in osvojil zlato

  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JOSEPH HAYDN
09. 02. 2026 12.27
Estetsko gledano so letošnje medalje res grde. Nobenega truda, nobene unikatnosti.
Odgovori
+1
1 0
pojtrarara
09. 02. 2026 12.09
Cestitke ji... voznja je bila res divja.... medalja zasluzena... in kot da ze ni dost, da je krivicno v senci kolegice v reprezentanci, ji dajo se medaljo, ki se ji strga... upam, da ji jo popravijo!
Odgovori
+3
3 0
zmerni pesimist
09. 02. 2026 12.02
Najcenejši izdelovalec je tudi najslabši
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
'Spermiji so zelo, zelo močni': otroci zvezdnika so bili nenačrtovani
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
zadovoljna
Portal
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, škorpijone čaka razjasnitev
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, škorpijone čaka razjasnitev
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
To so hit čevlji letošnje pomladi
To so hit čevlji letošnje pomladi
vizita
Portal
Kaj jesti za zajtrk, ko se naveličate jajc?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
cekin
Portal
Tako je babi Dinka privarčevala
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
O tem se ne pogovarjamo
O tem se ne pogovarjamo
moskisvet
Portal
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Kaj ženske res iščejo pri moških?
Kaj ženske res iščejo pri moških?
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
dominvrt
Portal
Zimska nega sobnih rastlin: najpogostejše napake, ki jih delate nevede
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Triki naših babic, da testo ne vpije veliko olja
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Poletje v školjki
Poletje v školjki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527