Ana Bucik: Olimpijske igre so tekma zase, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi

Ana Bucik je večji del priprav opravila na ledeniku nad švicarskim Saas-Feejem, kjer so se mudili tudi Andreja Slokar, Tina Robnik, Žan Kranjec in Štefan Hadalin.

"Cilj je imeti še boljšo sezono, kot je bila lanska. To pomeni napredovati tako v slalomu kot veleslalomu. Lani sem si lepo pokazala, da je prostora za napredek še nekaj. In to bi rada čim bolj izkoristila. Želja je, da bi vsako tekmo pokazala najboljše vožnje. Čeprav se to sliši že izpeto, je to tisto, kar si kot tekmovalka najbolj želim. In upam, da bodo vožnje dovolj hitre za najboljša mesta," je v napovedih pred sezono, ki se bo začela prihodnji konec tedna v Söldnu, previdna Ana Bucik.

Novogoričanka je v zaključku lanske sezone ujela pravo formo. Na svetovnem prvenstvu v veleslalomu je bila deveta, dve uvrstitvi med najboljših deset pa ja kasneje zabeležila tudi v slalomu. Poleti je tako skušala nadaljevati, kjer je ostala konec zime. "V pripravljalnem obdobju večjih sprememb, kar se tiče fokusa na treningih, ni bilo. Tudi ekipa je ostala bolj kot ne ista, tako da smo skušali nadgraditi delo iz lanske sezone, ki je bilo zame več kot očitno dobro."

Pametno ostale v Evropi in trenirale (tudi) z moško reprezentanco

Številne reprezentance so si letos obetale priprave v Južni Ameriki. Ko pa so vmes posegle koronske omejitve, so kar naenkrat morale iskati alternative. Na srečo se Slovenke v tehničnih disciplinah s tovrstnimi težavami niso ubadale. Kot je povedala Bucikova, so se že vnaprej odločili, da bodo letos ostali v Evropi. "Malo zaradi tega, ker je bila situacija precej nejasna, predvsem pa zato, ker smo lani v Evropi izvedli res dobre treninge," je odločitev trenerjev pojasnila članica SK Gorica, ki je z opravljenimi pripravami zelo zadovoljna.