Ana Bucik Jogan napovedala konec kariere

"To bo moj zadnji domači vikend in zadnja sezona v karieri," je na novinarski konferenci v ciljni areni poligona v Podkorenu dobro premišljeno in pretehtano odločitev predstavila Ana Bucik Jogan. Novogoričanka bo tekmovala do konca sezone, prav tako bo nastopila prihodnji mesec na zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo. 32-letnica je v karieri doslej enkrat posegla po stopničkah, na tekmi svetovnega pokala v Lenzerheideju 26. januarja 2018 je bila tretja v alpski kombinaciji.

Ana Bucik Jogan FOTO: Profimedia

Organizatorji v Kranjski Gori so vrhunsko pripravili progo, ki bo nudila dobre tekmovalne pogoje tudi tekmovalkam z višjimi startnimi številkami. Na sobotnem veleslalomu bodo nastopile tri Slovenke, ob Ani Bucik Jogan še tekmovalki iz evropskega pokala Nika Tomšič in Caterina Sinigoi. Na nedeljskem slalomu bo na startu slovenska zasedba, ob Bucik Jogan, Tomšič in Sinigoi še tekmovalki iz ekipe za evropski pokal Anja Oplotnik in Lila Lapanja. Potem ko sta se poškodovali in že končali olimpijsko sezono Andreja Slokar in Neja Dvornik, bo Bucik Jogan glavna slovenska favoritinja pod Vitrancem. Novogoričanka je v Kranjski Gori najvišje posegla s petim mestom na slalomu leta 2022, najboljša v veleslalomu pa je bila prav na domači strmini z osmim mestom leta 2023.