Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Ana Bucik Jogan napovedala konec kariere

Kranjska Gora, 02. 01. 2026 15.49 pred 54 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA
Ana Bucik Jogan

V Kranjski Gori je vse pripravljeno za prvi smučarski spektakel letošnje zime v Sloveniji. Podkorenska strmina bo v soboto in nedeljo sedmič po vrsti gostila svetovni pokal alpskih smučark. Kranjskogorsko tekmovanje bo posebno za prvo slovensko adutinjo Ano Bucik Jogan, ki je napovedala, da bo konec sezone končala tekmovalno kariero.

"To bo moj zadnji domači vikend in zadnja sezona v karieri," je na novinarski konferenci v ciljni areni poligona v Podkorenu dobro premišljeno in pretehtano odločitev predstavila Ana Bucik Jogan.

Novogoričanka bo tekmovala do konca sezone, prav tako bo nastopila prihodnji mesec na zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo.

32-letnica je v karieri doslej enkrat posegla po stopničkah, na tekmi svetovnega pokala v Lenzerheideju 26. januarja 2018 je bila tretja v alpski kombinaciji.

Ana Bucik Jogan
Ana Bucik Jogan
FOTO: Profimedia

Organizatorji v Kranjski Gori so vrhunsko pripravili progo, ki bo nudila dobre tekmovalne pogoje tudi tekmovalkam z višjimi startnimi številkami.

Na sobotnem veleslalomu bodo nastopile tri Slovenke, ob Ani Bucik Jogan še tekmovalki iz evropskega pokala Nika Tomšič in Caterina Sinigoi.

Na nedeljskem slalomu bo na startu slovenska zasedba, ob Bucik Jogan, Tomšič in Sinigoi še tekmovalki iz ekipe za evropski pokal Anja Oplotnik in Lila Lapanja.

Potem ko sta se poškodovali in že končali olimpijsko sezono Andreja Slokar in Neja Dvornik, bo Bucik Jogan glavna slovenska favoritinja pod Vitrancem. Novogoričanka je v Kranjski Gori najvišje posegla s petim mestom na slalomu leta 2022, najboljša v veleslalomu pa je bila prav na domači strmini z osmim mestom leta 2023.

Preberi še Andreja Slokar po hudi poškodbi kolena: To zares boli

Med dobitnice točk sta se januarja na domači strmini vpisali Andreja Slokar s sedmim in Neja Dvornik s 17. mestom na slalomu. Na veleslalomu pa sta bili dan prej Dvornik osma in Bucik Jogan z 21. mestom.

Domačinka Meta Hrovat, ki je že sklenila tekmovalno pot, je bila zadnja nosilka slovenskih stopničk na domači tekmi v Kranjski Gori. V letih 2020 in 2021 je bila tretja na veleslalomu.

Američanka Mikaela Shiffrin, ki je v Kranjski Gori trikrat zmagala, bo skušala v Sloveniji nadaljevati niz slalomskih zmag. V slalomu je nepremagana že od marca, ko je zmagala v Sun Valleyju, v tej sezoni pa je slavila v Leviju, Gurglu, Copper Mountainu, Courchevelu in Semmeringu.

V veleslalomu je bilo v novi sezoni možno spremljati novozelandsko-avstrijski obračun. Avstrijka Julia Scheib je od oktobra zmagala trikrat (Sölden, Tremblant, Semmering), Alice Robinson iz Nove Zelandije dvakrat (Copper Mountain, Tremblant).

alpsko smučanje kranjska gora bucik jogan konec kariere

'Dres Timija Zajca je pred tekmo ustrezal vsem meritvam'

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
02. 01. 2026 16.44
Kaj pa ilka
Odgovori
0 0
Podlesničar
02. 01. 2026 16.35
Čestitke za prvo pametno odločitev v karieri.
Odgovori
-1
1 2
iskriv
02. 01. 2026 16.32
Končno nekaj koristnega z njene strani .
Odgovori
+1
2 1
?iro123
02. 01. 2026 16.23
A ma zadost izletov, rezultatov tk ni blo nikakršnih.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Kljub ločitvi sin ostaja prioriteta
V Mariboru Tisa, v Ljubljani Sara: prvi novorojenčki leta 2026
V Mariboru Tisa, v Ljubljani Sara: prvi novorojenčki leta 2026
Hči se je rodila točno ob polnoči novega leta
Hči se je rodila točno ob polnoči novega leta
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
zadovoljna
Portal
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
vizita
Portal
Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
cekin
Portal
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
Oni bodo največ zaslužili v 2026
Oni bodo največ zaslužili v 2026
moskisvet
Portal
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
dominvrt
Portal
Kako po praznikih odstraniti madeže s preprog in oblazinjenega pohištva?
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
okusno
Portal
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
voyo
Portal
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425