ZOI 2026
Zimski športi

Ana Bucik Jogan še ni rekla zadnje v veleslalomu

Kronplatz, 19. 01. 2026 13.52 pred 27 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
STA
Ana Bucik Jogan

Karavana svetovnega pokala alpskih smučark se je iz Trbiža, kjer sta bili konec tedna tekmi v smuku in superveleslalomu, preselila na prizorišče Kronplatz oziroma Plan de Corones. Na startu torkove tekme bo tudi Slovenka Ana Bucik Jogan, ki v zadnji tekmovalni sezoni kariere želi pustiti pečat tudi na olimpijskih igrah prihodnji mesec.

Ana Bucik Jogan
Ana Bucik Jogan
FOTO: Luka Kotnik

"Gre za eno izmed mojih najljubših tekem v sezoni, tako da se je že zelo veselim. Naredili smo dva dobra treninga v Kranjski Gori. Sicer mogoče moje počutje ni najboljše, ampak upam, da bom na tekmo prišla dobro pripravljena, polna energije, da lahko izkoristim teren, ki mi je v preteklosti že velikokrat odgovarjal," je pred sedmim ženskim veleslalomom sezone v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije sporočila Ana Bucik Jogan.

Novogoričanka bo edina Slovenka na tekmi, na kateri je bila doslej štirikrat v najboljši petnajsterici, najvišje pred štirimi leti na devetem mestu. Lani je bila 25., Neja Dvornik, ki je zaradi poškodbe ostala brez olimpijske sezone, pa 16. Na tem veleslalomu, ki ga prirejajo od leta 2017, je trikrat zmagala Američanka Mikaela Shiffrin, ki pa je zadnjič stala na stopničkah v tej disciplini pred dvema letoma v Jasni. Američanka kraljuje v slalomu.

Meta Hrovat
Meta Hrovat
FOTO: AP

Na Kronplatzu je lani slavila Novozelandka Alice Robinson, ki je imela v nedeljo težave na ciljnem skoku superveleslaloma v Trbižu. Čeprav je sprva kazalo, da ji je zasukalo koleno, pa so kasneje sporočili, da se Robinson ni poškodovala. Najboljši slovenski dosežek na tem veleslalomu si lasti Meta Hrovat, ki je leta 2021 zasedla peto mesto.

Slovenke v veleslalomu to sezono še niso prikazale voženj, s katerimi bi krojile razplet tekem. Pobirale so drobtinice. Dvornik je veleslalomsko sezono odprla s 26. mestom v Söldnu, a se je nato poškodovala. Po poškodbi Dvornik se je med veleslalomsko trideseterico od Slovenk prebila le Bucik Jogan, najvišje pa je posegla z 22. mestom na tekmi v Semmeringu.

Zadnji ženski veleslalom pred olimpijskimi igrami bo v soboto gostil češki Špindleruv Mlyn. Po sedmih tekmah v tej disciplini je na vrhu s 460 točkami Avstrijka Julija Scheib, ki je zmagala na treh veleslalomih, zmagovalka Kranjske Gore Švicarka Camille Rast je druga (341), tretja je Robinson z 292 točkami. Bucik Jogan ima na 34. mestu seštevka 23 točk.

Novinarska konferenca Andreje Slokar
Novinarska konferenca Andreje Slokar
FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenska vrsta je to zimo zdesetkana. Poškodovala se je tudi Andreja Slokar, ki po poškodbi kolena trenutno nabira mišično moč in kondicijo v telovadnici za napovedano vrnitev v sezoni 2026/27. Ajdovka si želi, da bi lahko stopila na smuči že aprila. Ker ima nenadoma veliko prostega časa, se posveča tudi peki kruha, je po medijskih kanalih Smučarske zveze Slovenije javnosti sporočila po kondicijski vadbi.

ana bucik jogan kronplatz veleslalom
periot22
19. 01. 2026 17.41
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
