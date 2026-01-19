Ana Bucik Jogan še ni rekla zadnje v veleslalomu

Ana Bucik Jogan FOTO: Luka Kotnik

"Gre za eno izmed mojih najljubših tekem v sezoni, tako da se je že zelo veselim. Naredili smo dva dobra treninga v Kranjski Gori. Sicer mogoče moje počutje ni najboljše, ampak upam, da bom na tekmo prišla dobro pripravljena, polna energije, da lahko izkoristim teren, ki mi je v preteklosti že velikokrat odgovarjal," je pred sedmim ženskim veleslalomom sezone v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije sporočila Ana Bucik Jogan. Novogoričanka bo edina Slovenka na tekmi, na kateri je bila doslej štirikrat v najboljši petnajsterici, najvišje pred štirimi leti na devetem mestu. Lani je bila 25., Neja Dvornik, ki je zaradi poškodbe ostala brez olimpijske sezone, pa 16. Na tem veleslalomu, ki ga prirejajo od leta 2017, je trikrat zmagala Američanka Mikaela Shiffrin, ki pa je zadnjič stala na stopničkah v tej disciplini pred dvema letoma v Jasni. Američanka kraljuje v slalomu.

Meta Hrovat FOTO: AP

Na Kronplatzu je lani slavila Novozelandka Alice Robinson, ki je imela v nedeljo težave na ciljnem skoku superveleslaloma v Trbižu. Čeprav je sprva kazalo, da ji je zasukalo koleno, pa so kasneje sporočili, da se Robinson ni poškodovala. Najboljši slovenski dosežek na tem veleslalomu si lasti Meta Hrovat, ki je leta 2021 zasedla peto mesto. Slovenke v veleslalomu to sezono še niso prikazale voženj, s katerimi bi krojile razplet tekem. Pobirale so drobtinice. Dvornik je veleslalomsko sezono odprla s 26. mestom v Söldnu, a se je nato poškodovala. Po poškodbi Dvornik se je med veleslalomsko trideseterico od Slovenk prebila le Bucik Jogan, najvišje pa je posegla z 22. mestom na tekmi v Semmeringu. Zadnji ženski veleslalom pred olimpijskimi igrami bo v soboto gostil češki Špindleruv Mlyn. Po sedmih tekmah v tej disciplini je na vrhu s 460 točkami Avstrijka Julija Scheib, ki je zmagala na treh veleslalomih, zmagovalka Kranjske Gore Švicarka Camille Rast je druga (341), tretja je Robinson z 292 točkami. Bucik Jogan ima na 34. mestu seštevka 23 točk.

Novinarska konferenca Andreje Slokar FOTO: Aljoša Kravanja