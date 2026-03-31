Ana Bucik Jogan ob koncu kariere: Sem zadovoljna in pomirjena

"Odločitev je bila zelo premišljena in je rasla v meni dlje časa. Tudi dva tedna po zadnjem tekmovalnem nastopu sem zadovoljna in pomirjena in nimam nobenih obžalovanj," je danes še zadnjič v vlogi aktivne tekmovalke povedala Ana Bucik Jogan .

Novogoričanka je kariero končala pri 32 letih, potem ko je 15. marca s 23. mestom na tekmi v slalomu v Areju postavila piko na i športni poti, na kateri je zbrala 212 nastopov v svetovnem pokalu. Od tega je 22 tekem končala v prvi deseterici, enkrat pa je bila na stopničkah. V Areju je leta 2014 osvojila prve točke v svetovnem pokalu.

Direktor krovne slovenske smučarske zveze Uroš Zupan se je Bucik Jogan zahvalil za njen prispevek slovenskemu smučanju ter ji v imenu zveze izročil šopek.

Šlo je za pričakovano odločitev. Bucik Jogan je 2. januarja v Kranjski Gori na novinarski konferenci pred domačima tekmama svetovnega pokala sporočila, da bo sezona 2025/26 njena zadnja v tekmovalnem športu. Novogoričanka je februarja nastopila tudi na svojih tretjih in zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo.

V karieri je enkrat posegla po stopničkah, na tekmi svetovnega pokala v Lenzerheideju 26. januarja 2018 je bila tretja v alpski kombinaciji. V svetovnem pokalu je zbrala 22 uvrstitev v najboljšo deseterico, od tega trikrat v veleslalomu in petnajstkrat na tekmah v slalomu, kar jo uvršča na šesto mesto na večni lestvici med Slovenkami.

Na svetovnih prvenstvih je bila najvišje na sedmem mestu na slalomu leta 2017, na OI v Pekingu 2022 je bila v tej disciplini 11., letos je olimpijski slalom končala na 24. mestu, v veleslalomu je odstopila v finalu, odstopila pa je tudi v slalomski vožnji kombinacije v paru z Ilko Štuhec.

V slalomskem seštevku je bila najboljša šesta v sezoni 2021/22, najboljša pa je bila njena sezona 2022/23, ko je bila s 405 točkami 21. v skupnem seštevku, osma v slalomskem in 14. v veleslalomskem seštevku sezone. V iztekajoči se sezoni je zbrala vsega 86 točk.