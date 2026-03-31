Ana Bucik Jogan ob koncu kariere: Sem zadovoljna in pomirjena

Ljubljana, 31. 03. 2026 12.50 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
STA
Ana Bucik

Ana Bucik Jogan je danes pri 32 letih nastopila na poslovilni novinarski konferenci v vlogi aktivne tekmovalke v alpskem smučanju, ko je na sedežu panožne zveze v Ljubljani potegnila črto pod bogato tekmovalno kariero. Dejala je, da je zadovoljna in pomirjena.

Novogoričanka je kariero končala pri 32 letih, potem ko je 15. marca s 23. mestom na tekmi v slalomu v Areju postavila piko na i športni poti, na kateri je zbrala 212 nastopov v svetovnem pokalu. Od tega je 22 tekem končala v prvi deseterici, enkrat pa je bila na stopničkah. V Areju je leta 2014 osvojila prve točke v svetovnem pokalu.

"Odločitev je bila zelo premišljena in je rasla v meni dlje časa. Tudi dva tedna po zadnjem tekmovalnem nastopu sem zadovoljna in pomirjena in nimam nobenih obžalovanj," je danes še zadnjič v vlogi aktivne tekmovalke povedala Ana Bucik Jogan.

Ana Bucik Jogan
Ana Bucik Jogan
FOTO: Luka Kotnik

Direktor krovne slovenske smučarske zveze Uroš Zupan se je Bucik Jogan zahvalil za njen prispevek slovenskemu smučanju ter ji v imenu zveze izročil šopek.

Šlo je za pričakovano odločitev. Bucik Jogan je 2. januarja v Kranjski Gori na novinarski konferenci pred domačima tekmama svetovnega pokala sporočila, da bo sezona 2025/26 njena zadnja v tekmovalnem športu. Novogoričanka je februarja nastopila tudi na svojih tretjih in zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo.

V karieri je enkrat posegla po stopničkah, na tekmi svetovnega pokala v Lenzerheideju 26. januarja 2018 je bila tretja v alpski kombinaciji. V svetovnem pokalu je zbrala 22 uvrstitev v najboljšo deseterico, od tega trikrat v veleslalomu in petnajstkrat na tekmah v slalomu, kar jo uvršča na šesto mesto na večni lestvici med Slovenkami.

Na svetovnih prvenstvih je bila najvišje na sedmem mestu na slalomu leta 2017, na OI v Pekingu 2022 je bila v tej disciplini 11., letos je olimpijski slalom končala na 24. mestu, v veleslalomu je odstopila v finalu, odstopila pa je tudi v slalomski vožnji kombinacije v paru z Ilko Štuhec.

V slalomskem seštevku je bila najboljša šesta v sezoni 2021/22, najboljša pa je bila njena sezona 2022/23, ko je bila s 405 točkami 21. v skupnem seštevku, osma v slalomskem in 14. v veleslalomskem seštevku sezone. V iztekajoči se sezoni je zbrala vsega 86 točk.

alpsko smučanje ana bucik jogan športna upokojitev

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odlekiran
31. 03. 2026 13.53
V času "vražjih slovenk" nihče ne bi vedel kako se piše.
Odgovori
0 0
sseebbaa
31. 03. 2026 13.45
tudi mi smo zadovoljni in pomirjeni da si nehala...težko te je bilo gledat kako si smučala...pa vedno si dala vse od sebe...marsikateri rekreativec zmore več
Odgovori
+2
2 0
juventina10
31. 03. 2026 13.29
no,ja ravno bogata kariera.če primerjamo z ilko ali tino,he pojem bogata,nekaj drugega,žal.
Odgovori
+3
3 0
To je najlepše ime na svetu
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Izziv, ki je postal svetovni hit
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Rocky Balboa
