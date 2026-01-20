Naslovnica
Zimski športi

Ana Bucik Jogan (spet) brez preboja v drugi tek

Ljubljana, 20. 01. 2026 14.35 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
FOTOGALERIJA: Novinarska konferenca SZS pred začetkom sezone 2024/25

Ana Bucik Jogan je bila edina Slovenka na veleslalomu za svetovni pokal na Kronplatzu. Primorko je v Italiji zapustila sreča, saj je pred tekmo zbolela, nato pa je zgolj za štiri stotinke zgrešila finale. Zmagala je Avstrijka Julia Scheib. Drugo emsto je osvojila Švicarka Camille Rast, tretje pa Švedinja Sara Hector.

Ana Bucik Jogan
Ana Bucik Jogan
FOTO: Luka Kotnik

Ana Bucik Jogan se je zelo veselila tekme na Kronplatzu, ki je ena njenih najljubših. Tudi zato se je na start podala kljub težavam z zdravjem. Izjemno odločno je začela svoj nastop s številko 26. V prvih treh odsekih proge je bila zelo dobra, na ciljni strmini pa ji je zmanjkalo moči. To jo je stalo veliko časa in na cilju je zaostala + 3,71 za vodilno Saro Hector. To pa je na koncu pomenilo nehvaležno 31. mesto, finale pa je zgrešila za zgolj štiri stotinke.

Preberi še 'Cilj? Obrniti rezultatsko krivuljo navzgor!'

V finalu je Švedinja Sara Hector zapravila prednost po polovici tekme. Hectorjevo sta z izjemno drugo vožnjo prehiteli Avstrijka Julia Scheib, ki je potrdila naziv najboljše veleslalomistke v tej sezoni, na drugo mesto pa se je prebila Švicarka Camille Rast. "Zares lepa tekma v Kronplatzu, ki sem se je zelo veselila. Na žalost sem v zadnjih dnevih zbolela in sem šla na start s pomanjkanjem energije. To se je na koncu tudi poznalo," je za uradno spletno stran SZS dejala edina Slovenka na tekmi. 

Julia Scheib
Julia Scheib
FOTO: Profimedia

"Današnji nastop ni uspel, a je ta posledica slabšega zdravstvenega stanja v zadnjih dnevih. Ana je tudi izpustila zadnja dva treninga, ker smo želeli izboljšati zdravje. Ana se je počutila bolje. Zaradi podaljšane proge je bolezensko stanje še bolj prišlo do izraza. V zadnjem delu proge je enostavno ostala brez energije in posledično smučala slabše," pa je dejal trener Aleš Valenti.

alpsko smučanje ana bucik jogan

