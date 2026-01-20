Ana Bucik Jogan (spet) brez preboja v drugi tek

Ana Bucik Jogan FOTO: Luka Kotnik

Ana Bucik Jogan se je zelo veselila tekme na Kronplatzu, ki je ena njenih najljubših. Tudi zato se je na start podala kljub težavam z zdravjem. Izjemno odločno je začela svoj nastop s številko 26. V prvih treh odsekih proge je bila zelo dobra, na ciljni strmini pa ji je zmanjkalo moči. To jo je stalo veliko časa in na cilju je zaostala + 3,71 za vodilno Saro Hector. To pa je na koncu pomenilo nehvaležno 31. mesto, finale pa je zgrešila za zgolj štiri stotinke.

V finalu je Švedinja Sara Hector zapravila prednost po polovici tekme. Hectorjevo sta z izjemno drugo vožnjo prehiteli Avstrijka Julia Scheib, ki je potrdila naziv najboljše veleslalomistke v tej sezoni, na drugo mesto pa se je prebila Švicarka Camille Rast. "Zares lepa tekma v Kronplatzu, ki sem se je zelo veselila. Na žalost sem v zadnjih dnevih zbolela in sem šla na start s pomanjkanjem energije. To se je na koncu tudi poznalo," je za uradno spletno stran SZS dejala edina Slovenka na tekmi.

Julia Scheib FOTO: Profimedia