Ana Bucik ni še nikoli tako blestela v slalomu

"Nisem imela najboljših občutkov, tako da sem se kar 'matrala'. Smuči mi niso stekle tako kot v Kranjski Gori. Na koncu celo zelo lepo 12. mesto. Vseeno mislim, da imam še kar nekaj dela ta zadnji mesec pred Pekingom. Na zadnjih tekmah sem bila sicer kar konstantna, kar je dobra baza. Sama pa upam, da mi bo to še uspelo nadgraditi na vseh tekmah, ki prihajajo," je po koncu tekme povedala Bucikova.

V nedeljo je sama sebi dokazala, da zna smučati tudi na zahtevnih terenih in "moških" progah. Na "moški" progi Planai pa ni bila tako prepričljiva kot na progi v Podkorenu. V prvi vožnji je dosegla 20. čas. V finalu je kljub ne najboljši vožnji pridobila osem mest.

Alpske smučarke so se po odpadlem Flachauu zaradi slabih epidemioloških razmer v torek prvič pomerile na nočnem slalomu pod žarometi na progi Planai v Schladmingu, sicer prizorišču tradicionalnega moškega slalomskega spektakla pod žarometi. Ana Bucik je bila edina slovenska predstavnica v finalu. Goričanka je v Schladming pripotovala na krilih nastopa v Kranjski Gori, ko je s petim mestom postavila svoj najboljši dosežek na slalomih za svetovni pokal.

Sem na dobri poti

"Gotovo bodo olimpijske igre vrh, upam, da bom na igre prišla dobro pripravljena. Definitivno se počutim, kot da sem lahko letos v ožjem boju, kar je vedno dobrodošlo," je v nedeljo v Kranjski Gori povedala Bucikova.

"Letos imam za sabo toliko dobrih tekem, da me ni strah odstopa ali napake. To je tista sproščenost, ki jo lahko dobiš le z rezultati. Vesela sem, da mi je v Kranjski Gori uspelo smučati zelo podobno, kot smučam na treningih," je še povedala v nedeljo.

"Še vedno ni vse optimalno, se še ponovijo stari vzorci, mislim pa, da sem na dobri poti, vedno več je dobrih voženj," je še dodala.

Po njenem mnenju tudi Vlhova ni nedosegljiva: "Petra (Vlhova) je na vseh podlagah, na vseh progah vedno vrhunska in ta konstanta jo loči od ostalih. Želim si nadaljevati take vožnje in v takšnem ritmu, kot je bila druga vožnja v Kranjski Gori."