Ana Drev končala kariero: Mislim, da je dovolj in da so pred mano zdaj novi izzivi

"Danes sem sem prišla sporočit, da sem se odločila za nov korak na svoji življenjski poti. Upala sem, da bom to lahko sporočila doma na Štajerskem, a tako pač je," je uvodoma dejala 34-letna Ana Drev. "Mislim, da je dovolj in da so pred mano zdaj novi izzivi. Več kot deset let sem nastopala v svetovnem pokalu. Bile so dobre in slabe sezone, sezone, ko sem se poškodovala, ko sem se vračala po poškodbah," se je Drevova spomnila svoje kariere. Nazadnje se je poškodovala lani januarja. "Ta poškodba je bila res šok. Zelo težko mi je bilo vse predelati, kar se je zgodilo. Med uspešno rehabilitacijo je dozorelo to, da si želim aktivnega življenja tudi po koncu kariere. Vesela sem, da je rehabilitacija potekala tako, kot je, in počasi sem spoznala, da je to to," je pojasnila Drevova. Dodala je, da bi tako odločitev najverjetneje sprejela tudi, če bi bila malo mlajša. Drevova je v svetovnem pokalu dvakrat stala na odru za zmagovalke. Obakrat je bila druga, januarja 2016 v Flachauu in pozneje še v domačem Mariboru, v obeh primerih pa je zaostala le za NemkoViktorio Rebensburg.