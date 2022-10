Četrti zaporedni poraz Toronta

Za New Jersey je znova blestel Jesper Bratt, ki je prispeval gol in podajo ter je tako dosegel vsaj točko na vseh uvodnih devetih tekmah sezone. Gol in podajo je dodal še Nico Hischier, medtem ko je dve podaji zbral Jack Hughes. Vratar Columbusa Elvis Merzlikins je sicer zbral kar 46 obramb, a je vseeno prejel sedem zadetkov. To je sedmi poraz v sezoni za Columbus in tretji zaporedni. New Jersey pa je prišel do tretje zaporedne zmage in šeste na zadnjih sedmih tekmah. Hokejisti ekipe Minnesota Wild so na gostovanju po streljanju kazenskih strelov premagali Chicago Blackhawks s 4:3. Matt Boldy je dosegel dva zadetka in priigral četrto zmago Minnesote v sezoni. Za Chicago je to tretji zaporedni poraz. Gostujočo zmago so dosegli tudi hokejisti New York Rangersov, ki so s 3:2 premagali Arizono. Za kojote je to peti poraz v tej sezoni, za New York pa peta zmaga. Junak slednjih je bil tokrat Artemi Panarin z golom in dvema podajama.

Do svoje druge zmage v sezoni je prišel Anaheim, ki je po podaljšku premagal Toronto s 4:3, za katerega je to četrti zaporedni poraz. Po dveh minutah in 15 sekundah podaljška je odločilni gol za race dosegel Trevo Zegras in Anaheim je prekinil niz sedmih zaporednih porazov. V izdihljajih podaljška je Vegas Golden Knights doma premagal Winnipeg Jets z 2:1. Po dveh tretjinah brez zadetkov sta ekipi do svojega edinega zadetka v rednem delu prišli v zadnji. Dvoboj pa je le sedem sekund pred iztekom podaljška odločil Jack Eichel. To je bila že osma zmaga Vegasa letos in četrta zapored. V vratih Winnipega je sicer znova blestel Connor Hellebuyck s 46 obrambami in je že na drugi tekmi zapored zbral več kot 40 obramb. Vegas je s tem prekinil niz treh zaporednih zmag Winnipega.



Izidi:

New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets 7:1

Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 3:4 (kazenski streli)

Arizona Coyotes - New York Rangers 2:3

Anaheim Ducks - Toronto Maple Leafs 4:3 (podaljšek)

Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 2:1 (podaljšek)