Anaheimu loterija kazenskih strelov

Hokejisti ekipe St. Louis Blues so v ligi NHL doma z 2:1 premagali Dallas Stars, igralci zasedbe Anaheim Ducks pa so na svojem ledu s 4:3 po kazenskih strelih na drugi preostali tekmi večera ugnali Detroit Red Wings. Obe zmagoviti zasedbi sta drugi v svojih skupinah. St Louis ima s 47 točkami v centralni skupini štiri točke manj od obeh vodilnih ekip lige, Floride in Tampa Baya, Anaheim pa s 45 točkami v pacifiški skupini zaostaja le za Vegasom (47).

icon-expand Ryan Miller FOTO: AP Izida:

