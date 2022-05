Anamarija Lampič po selitvi v biatlon: V teku na smučeh sem dala vse

"Na svidenje tek na smučeh. Dobrodošel biatlon ," je na svojem Instagramu v angleškem jeziku pred dnevi kratko zapisala Anamarija Lampič. " Po končani sezoni sem veliko premišljevala kaj narediti. Lahko rečem, da sem z dosedanjimi rezultati naredila zelo veliko in dosegla vse, kar sem si zadala, razen letošnje olimpijske medalje, ki je bila res dosegljiva, a je na žalost nisem uspela dobiti. Vse sezone sem lepo rasla tako fizično, kot tudi z lastnimi rezultati. Imam zmagi v svetovnem pokalu in ostale stopničke, medalji iz svetovnih prvenstev, drugo in tretje mesto v skupni sprinterski razvrstitvi ter mali kristalni globus, " je na novinarski konferenci razlagala Anamarija Lampič in zaprla knjigo dosedanjega dela športne kariere, ko se je trudila v smučarskem teku. in bila pri tem zelo uspešna.

"Življenje gre naprej in mislim, da sem teku na smučeh dala čisto vse kar sem lahko. Vsak v življenju pride do neke točke, kjer je potrebno sprejeti življenjsko odločitev. Vem, da lahko v teku naredim še marsikaj, a prevladala je želja. Odločam se za biatlon in tam želim narediti čisto vse, da postanem ena izmed najboljših. Zavedam se in vem, da se je včasih potrebno odpovedati dobrim stvarem, če želiš kaj spremeniti in si upati stopiti naprej. Jaz grem naprej in ne bom pogrevala stvari za nazaj, ki so se in se še dogajajo v panogi tek na smučeh. Rekla bom le, da dejanje in miselnost panoge niso ravno pozitivno vplivali na to, da bi se jaz odločila kako drugače. Tek na smučeh bom zamenjala za biatlon," je še dejala pregovorno nasmejana Slovenka, ki se zaveda vseh pasti ob spremembi športne panoge ...