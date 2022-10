Anamarija Lampič: Če drugi menjajo službe, zakaj je ne bi tudi jaz

"V bistvu me vsi domači in osebe okoli mene podpirajo. Poznajo zgodbo v ozadju, da je bila to moja skrita želja, potem ko sem se malce naveličala vsega. Vidijo me, da sem zadovoljna. Vedo, da sem veliko dosegla v smučarskem teku, a če drugi lahko menjajo službe, zakaj je ne bi tudi jaz," je sicer ob koncu pogovora z mediji na predstavitvi reprezentanc v zimskih športih v Planici dejala vselej nasmejana tekmovalka.

V Pekingu je letos na zimskih olimpijskih igrah doživela razočaranje, potem ko se ni uvrstila v finale sprinta, a to, kot pravi, ni vplivalo na njeno odločitev. Tako kratkih tekov sicer v biatlonu ne bo več, predana mu je 100-odstotno. Tudi z ostrim pogledom na prihodnost.

"Moj dolgoročni cilj so naslednje olimpijske igre čez štiri leta. Do takrat moram nekaj pokazati. Za to zimo nimam nekih rezultatskih ciljev. Dejansko se moram čim prej vpeljati v tekmovanja ... Zagotovo je drugače kot v teku. Tega se zelo veselim, ampak me ne žene misel, da bi bila čim prej na tekmah svetovnega pokala. Želim iti počasi, biti dobra v pokalu IBU in tam dobiti prve občutke v biatlonu ter se nadgraditi za svetovni pokal," pravi štirikratna zmagovalka tekem za svetovni pokal v smučarskem teku in skupna zmagovalka v razvrstitvi sprinta za sezono 2020/21.