Anamarija Lampič do prvih biatlonskih stopničk

Anamarija Lampič je v Val Ridanni poskrbela za nov velik mejnik v biatlonski karieri. Z novo izjemno tekaško predstavo je na tekmi s skupinskim startom prišla do izvrstnega drugega mesta. Lampičeva je bila daleč najhitrejša na progi, vse bolje pa ji gre tudi na strelišču. Tokrat je morala v pet kazenskih krogov na štirih strelskih postankih. Za streljanje leže je odlično razpoložena, saj je zgrešila le en strel, dvakrat pa je bila neuspešna na obeh postankih stoje. Vseeno je bilo to ob izjemnem tempu dovolj, da je zaostala zgolj za Gilonne Guigonnat iz Francije, ki je zadela vseh 20 tarč. Francozinja je v cilj prišla zgolj 10 sekund pred slovensko šampionko. Tretja je bila Švedinja Tilda Johansson .

Lampičeva je občutek po prvih stopničkah v novem športu strnila tako: "Ob prihodu sem se nisem počutila spočito. Malce se je poznala utrujenost, ki je prišla za mano. Po sprintu sem se sestavila skupaj. Nato sem včeraj in danes res vrhunsko tekla. Sploh danes je bilo tekaško vrhunsko, še streljala sem dobro za moj nivo. Leže je bilo 1, 0, stoje 2,2. Zagotovo bi bil lahko še kakšen zgrešen strel manj, ampak sem zadovoljna. Danes je to dovolj za drugo mesto in sem zelo dobre volje."