Lampičeva in Urevčeva bronasti kljub uničeni progi in vdiranju do gležnjev

Anamarija Lampič je bila v četrtek že tretja v posamičnem sprintu, pred dvema letoma pa srebrna prav tako v ekipnem sprintu s Katjo Višnar. To sezono sta Lampičeva in Urevčeva že zmagali v začetku meseca ter bili tretji decembra v svetovnem pokalu, tako da sta sodili v ožji krog favoritinj. V kvalifikacijski skupini sta to potrdili in sta bili najboljši.

"Za ta polfinalni tek sva se odločili, da bova šli spredaj, na čelu. Potem pa sva za finale spremenili načrt v želji, da bi bili v zavetrju, med drugim in četrtim mestom. Upali sva, da bova čim dlje držali stik z vodilnimi," je načrt pred današnjim dnem na novinarski konferenci strnila Lampičeva.

Tako se je tudi razpletlo vse do predzadnje predaje, v kateri je Urevčeva nazadovala na šesto mesto ter predala s šestimi sekundami zaostanka. "Kar malo sem se ustrašila, ko je Eva zaostala. Stiskala sem pesti, da bi zdržala še do vrha klanca. Nisem verjela, da bom lahko potem ujela priključek, a mi je uspelo. Obe sva lahko veseli in ponosni,"je dodala Lampičeva.

"Če bi bili pogoji taki kot v kvalifikacijah, ne bi bilo težav. Tedaj je bila proga še trda, potem pa je bila močna odjuga, kar mi res ni pisano na kožo. Skušala sem imeti čim manjši zaostanek, Anamarija pa je sposobna izjemnega finiša in zelo sem vesela razpleta. V Dresdnu je bilo med ekipno tekmo decembra tudi veliko zapletov, a tedaj in tudi tokrat sem se vedno rešila, imam pravo motoriko, da se mi vedno nekako uspe ujeti pred padcem," pa je povedala Urevčeva.

"Trda proga v polfinalu nama je res ustrezala in sva zmagali. V finalu so bili klanci trdi, na ravnini pa je bila proga povsem uničena, udiralo se je do gležnjev. Reševalo me je to, da sem kompletna tekačica–če bi bila le dobra sprinterka, tekmic ne bi mogla ujeti. Tako pa sem se v svojem ritmu zapodila in naredila, kar sem lahko," je nastop komentirala Lampičeva in se zahvalila ne le slovenski servisni ekipi, ampak tudi proizvajalcu Fisherju: "Naša serviserka Valentina (Vuerich, op. p) je za obe uredila nove smuči Fischerja, res so nama šli na roko, pa tudi ustrezne maže so naredile svoje."