Anamarija Lampič: Moj cilj je biti boljša kakor lani

"Vse priprave so šle po načrtu. Zdi se mi, da je pripravljenost na tej ravni, kot mora biti. Mogoče je malo pod mejo, ker me je septembra ujel en nedolžen prehlad, ki pa je kar trajal 14 dni. Zdaj se nekako vračam, čutim, da mi še malo manjka, da nisem čisto "na nož". Pred nami je zdaj še zadnji cikel pred tekmovanji, en mesec in pol najtežjih treningov na najvišjih obratih," je dejala 29-letna Slovenka.

Skupaj s kolegi iz reprezentance jo začetek nove sezone čaka konec novembra v finskem Kontiolahtiju. Vrhunca sezone bosta za slovenske biatlonce in biatlonke še svetovno prvenstvo sredi februarja v švicarskem Lenzerheideju in domača tekma na Pokljuki, ki bo med 13. in 16. marcem predzadnje prizorišče svetovnega pokala.

"Ne bom rekla, da prve tekme zanemarjam ali kaj takega. Ampak le iz izkušenj vem, da potrebujem nekaj časa, nekaj tekem, da padem v ta ritem, cikel tekem. Najbolj pomembni sta mi SP v Lenzerheideju in tekme v Anterselvi, ki so najbolj pomembne za naslednje leto, ko bodo tam olimpijske igre," je Lampič strnila cilje sezone.

"Zagotovo je prostora za napredek, še posebej pri streljanju, ogromno. V naši ekipi sem v streljanju najšibkejši člen, ampak veliko delamo na mojem položaju. Tudi letos smo nekaj stvari na puški spremenili, na katere se še prilagajam. Je pa res, da zdaj komaj pride pomemben del, ko bomo streljali pod visokimi obrati in tu se bo videl napredek od lanskega leta," je o svoji največji šibkosti povedala 29-letnica.

Kot je dodala, so občutki že boljši: "Tudi statistika kaže, da je boljše. A treba bo počakati do prvih hitrih treningov, ki bodo sledili v tem mesecu in pol, ali lahko to iz počasnega treninga prenesem na hiter trening in potem na tekme."

Kljub septembrskemu prehladu pa se trenutno ne ubada z drugimi poškodbami. "Moram kar nekam potrkati. Trenutno res vse 'štima' in upam, da bo šlo tako tudi naprej. Moji cilji so biti boljša kakor lani, biti še bolj konstantna in če se bo to uresničilo, verjamem, da bodo tudi rezultati dobri," je zaključila Lampičeva.