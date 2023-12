Anamarija Lampič na hudem mrazu v Östersundu 25.

Minus 15 stopinj Celzija je bilo na startu prve sprinterske tekme za biatlonke v tej sezoni. S hudim mrazom se je prva izmed Slovenk spopadla Polona Klemenčič, ki je imela številko 19. Klemenčičeva je še enkrat več pokazala zelo dobro tekaško pripravljenost, a na strelišču ji je do živega prišel mraz. Na strelskem postanku leže je morala v tri kazenske kroge, stoje pa v dva. Kljub 23. času teka to ni zadoščalo, da bi se prebila na nedeljsko tekmo v zasledovanju, saj je končala na 72. mestu.

Ker so številne biatlonke imele težave na strelišču, je bila danes velika priložnost za Anamarijo Lampič. Lampičeva se je takoj po startu ogrela na delovno temperaturo in imela najhitrejši čas teka v prvem krogu. Na streljanju leže, ki ji sicer ne povzroča veliko težav, je zgrešila dvakrat. 28-letnica se ni predala in se je borila naprej. Ob zanjo solidnem streljanju stoje, kjer je prav tako zgrešila dvakrat, in ob drugem času teka je na koncu prišla do 25. mesta in zelo dobrega izhodišča za zasledovalno tekmo. Za zmagovalko je na koncu zaostala minuto in 24 sekund, saj je dosegla drugi čas teka.

"S samo tekmo sem kar zadovoljna. Čas teka je bil zelo soliden in resnično sem 'grizla' vsak centimeter proge. Takoj na začetku leže sem naredila dve napaki po svoji krivdi. Čutila sem, da nisem v dobrem položaju, pa sem vseeno streljala. Po dveh napak sem se umirila in nato popravila položaj. Sledili so trije zadetki. Stoje se mi dve napaki ne zdita preveč ali slabo, če pa pogledamo v celoti, so štiri napake preveč," je o svojem nastopu povedala Lampičeva.