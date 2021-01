Konec niza stopničk: Anamarija Lampič obstala v polfinalu

V Val di Fiemmeju je Anamarija Lampičprvič po uvodni novembrski preizkušnji v Ruki ostala brez uvrstitve v finale, kjer se je nato vedno borila za najvišja mesta. Nosilka rdeče majice je po tretjem mestu v kvalifikacijah nastopila v izjemno zahtevni prvi četrtfinalni skupini, v kateri je zaostala le za ŠvedinjoLinn Svahnin za seboj na tretjem mestu pustila tudi nevarno Rusinjo Natalijo Neprjajevo.

Lampičevi so se v prvem polfinalu po robu postavile kar tri švedske predstavnice (poleg Svahnove še Emma Ribomin Jonna Sundling), ki so si skupaj z Rusinjo Julijo Stupakpriborile odličen položaj pred zaključnim sprintom, v katerem Lampičeva, obkrožena s tekmicami, ni imela možnosti in ji je uspelo prehiteti zgolj Švicarko Nadine Fähndrich.

Švedinje so se na koncu veselile kar trojne zmage: Rusinji Neprjajeva in Tatjana Sorinasta v finalu narekovali tempo, na koncu pa se je druge zmage na turneji veselila Svahnova pred rojakinjama Majo Dahlqvist in Ribomovo.

Več sledi!