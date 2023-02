Anamarija Lampič ne bo nastopila na SP v Planici

"Prispela sem na prizorišče mojega prvega SP v biatlonu, ki se ga že zelo veselim, čeprav mi je bolezen skoraj preprečila nastop. Vseeno sem vesela, da sem del ekipe, ki bo zastopala Slovenijo. Izkoristila bom vsako priložnost, da ga čim bolje doživim in se čim več naučim," je zapisala Anamarija Lampič. "Hkrati vam povem, da bo to moje edino prvenstvo v tej sezoni, se pravi, da Planico izpuščam," je dodala. "Zahvaljujem se Smučarski zvezi Sloveniji in panogi teka na smučeh za vso podporo, ki ste mi jo nudili v vseh teh letih moje poti v tem čudovitem športu. Bilo mi je v izredno veselje in čast, da sem zastopala barve slovenske reprezentance v teku na smučeh. Hkrati se veselim nadaljnjega sodelovanja z vami, sedaj v novi disciplini."

Svetovno prvenstvo v biatlonu bo na sporedu med 8. in 19. februarjem, SP v nordijskem smučanju v Planici pa med 21. februarjem in 5. marcem.